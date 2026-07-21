نماینده مجلس عنوان کرد:
ضرورت ارتقاء شاخصهای درمانی در شهرستان شازند
نماینده مردم شازند در مجلس بر موقعیت استراتژیک این شهرستان به عنوان کریدور ارتباطی شرق به غرب و جنوب کشور تأکید کرده و گفت: ارتقاء شاخصهای درمانی و ایجاد پنجره واحد برای تأمین پزشک متخصص در تنها بیمارستان تأمین اجتماعی این منطقه ضروری است.
به گزارش ایلنا، هوشنگ هادیانپور انتقاد خود را از وضعیت فعلی تأمین نیروی متخصص در بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان شازند ابراز داشته و در این رابطه افزود: متأسفانه پنجره واحدی برای تأمین پزشک در کشور نداریم. این موضوع اختصاص کادر درمان به منطقه را با چالش مواجه کرده است.
وی به فرایند اختصاص کادر درمان به منطقه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اختصاص کادر درمان شهرستان شازند تنها در صورت وجود مازاد نیرو در استان صورت میگیرد. این در حالی است که با توجه به حجم بالای ترددها و سوانح جادهای، مداوای به موقع مصدومان در این منطقه حیاتی است.
نماینده مردم شازند در مجلس به پیگیریهای انجام شده با مرکز اورژانس استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: برنامهریزیهای لازم برای توسعه پایگاههای امدادی و اورژانس در این شهرستان انجام شده است. در حال حاضر 9 پایگاه اورژانس جادهای فعال در شهرستان شازند فعال هستند.
هادیانپور تصریح کرد: با کلنگزنی پایگاه جدید اورژانس در شهرستان شازند، مجموع پایگاههای در حال ساخت منطقه به 3 پایگاه میرسد. در نهایت هدف افزایش این مراکز به 14 تا 15 واحد است تا شهرستان شازند پس از شهرستان اراک، رتبه نخست استان مرکزی را در پوشش اورژانس جادهای داشته باشد.
وی بیان داشت: شهرستان شازند به لحاظ پراکندگی بالای روستایی و وسعت (100 کیلومتر از شمال به جنوب و 100 کیلومتر از شرق به غرب)، از جمله شهرستانهای خاص استان مرکزی و حتی سطح کشور محسوب میشود. در این راستا نیاز ویژه به تقویت زیرساختهای امدادی و نیز اورژانس جادهای دارد.