به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه کارگروه «سازگاری با کم‌آبی» استان با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برای تأمین آب شرب پایدار گفت: تکمیل و بهره‌برداری از طرح آبرسانی به نیکویه یکی از اولویت‌های استان است و باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا این پروژه در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به ماهیت منطقه‌ای تالاب الله‌آباد و تأثیرات فراملی آن بر فلات مرکزی ایران اضافه کرد: تالاب الله‌آباد صرفاً متعلق به قزوین نیست و نقش آن در اقلیم تهران و کرج نیز تعیین‌کننده است، بنابراین مدیریت این منطقه نیازمند نگاهی فرابخشی و جامع است.

استاندار قزوین بر ضرورت بررسی دقیق زیست‌محیطی و آبیِ پروژه‌هایی مانند «حذف کانال و جاده زهکشی» تأکید کرد و گفت: توسعه باید با پیوست‌های دقیق محیط‌زیستی همراه باشد.

نوذری با تأکید بر لزوم استفاده از پساب تصفیه‌شده برای حفظ رطوبت بستر تالاب افزود: استفاده از پساب تصفیه‌شده شهرک‌های صنعتی و مناطق مسکونی راهکاری کلیدی برای مقابله با ریزگردهاست؛ ما باید در کوتاه‌مدت بحران ریزگردها را مدیریت کنیم و همزمان برای راهکارهای بلندمدت برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای بررسی ابعاد فنی و اجرایی موضوع تالاب الله‌آباد، جلسه‌ای اختصاصی و فوری با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل شود تا نقشه راه عملیاتی ترسیم شود.

استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شرایط منابع آبی گفت: امسال با مسئله کم‌آبی روبه‌رو هستیم و باید برای مدیریت آن، برنامه‌ریزی دقیقی در بخش‌های مختلف انجام شود.



نوذری با بیان اینکه کشاورزان قزوین جزو زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه هستند، افزود: در زمینه تأمین آب کشاورزی با کمبود روبه‌رو هستیم، بعد از پیگیری‌های صورت گرفته با دستور رئیس‌جمهور ۱۰ میلیون مترمکعب آب دریافت کرده‌ایم، اما این میزان همچنان کافی نیست.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت کشت پاییزه اظهار کرد: کشت پاییزه باید متناسب با میزان آب موجود برنامه‌ریزی شود و جهاد کشاورزی با همراهی کشاورزان این موضوع را مدیریت کند تا کشاورزان با مشکل کم‌آبی مواجه نشوند.



استاندار قزوین با اشاره به سابقه تاریخی قزوین در تامین آب شرب و کشاورزی افزود: در توسعه استان و در سیاست‌های صدور مجوزهای صنعتی یکی از دلایل مخالفت ما در برخی طرح‌های حوزه صنعت، مسئله آب و محیط زیست است. اگر این دو استعلام مثبت باشد، سایر موضوعات برای اعطای مجوز بررسی خواهد شد.

نوذری در ادامه به پروژه‌های بزرگ استان اشاره کرد و گفت: در قزوین پروژه گردشگری رزجرد را داریم که یکی از طرح‌های بزرگ کشور خواهد شد و از مدل طراحی پیشرفته‌ای برخوردار است که با همکاری اوقاف در حال اجرایی است؛ همچنین طرح انتقال آب از سد طالقان به تاکستان با هدف تامین ۶۰ میلیون مترمکعب آب در حال انجام است.

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