تخصیص آب به ۳۷۰ واحد صنعتی در قزوین/ جذب ۱۷۶۰ میلیارد اعتبار آبی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، منصور ستوده عصر امروز در جلسه اخیر سازگاری با کم‌آبی استان، بر لزوم توجه جدی به منابع درآمدی و تغذیه آبخانه‌ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه موضوع کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها در برنامه‌های گذشته مغفول مانده است که امیدواریم با همکاری و پیگیری‌های مسئولان استانی، این خلأ برطرف شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه بر اساس گزارش‌های الینوی سال جاری، افزود: بر اساس شاخص‌های هواشناسی، امسال پیش‌بینی بارش زیادی داریم و باید از این فرصت برای هدایت روان‌آب‌ها به سمت دشت و تغذیه سفره‌های زیرزمینی بهره بگیریم. یکی از راهکارهای عملیاتی، مسدود کردن ۱۲ مسیر آبی با استفاده از مصالح سنگی است تا آب بیشتر در زمین نفوذ کرده و به احیای آبخوان‌ها کمک کند.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان در ادامه به اقدامات مؤثر انجام‌شده در حوزه تأمین آب کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های استاندار قزوین و همکاری وزارت نیرو، سهمیه آب کشاورزی از سد طالقان از ۱۰ میلیون مترمکعب به ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرد که این موضوع جرقه‌ای از امید را در دل کشاورزان ایجاد کرد و تنش‌های آبی را کاهش داد.

ستوده اضافه کرد: این آب در سه مقطع زمانی از ۲۴ تیر تا اوایل مرداد (۷.۵ میلیون مترمکعب)، ۱۵ مرداد به مدت ۸ روز (۸ میلیون مترمکعب) و در شهریورماه به مدت ۶ روز (۴ میلیون مترمکعب) توزیع خواهد شد که برای نخستین‌بار با مدیریت تشکل‌های مردمی و بدون پیمانکار انجام می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های بزرگ آبی استان، از ابرپروژه آبرسانی از سد طالقان به ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستا و مشارکت بین‌نظیر سازمان اوقاف در اجرای این طرح خبر داد و گفت: سد نهم (شهید لشکری) با حجم مخزن ۱۲۰ میلیون مترمکعب در بهار ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده و ۲۰ کیلومتر کانال اصلی آن برای آبیاری اراضی کشاورزی تاکستان و بوئین‌زهرا در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان قزوین ادامه داد: سد بالاخانلو در زمستان ۱۴۰۴ به مرحله آبگیری رسیده و برای تأمین آب شرب ۵ شهر و ۳۰ روستای جنوب استان آماده شده است .

ستوده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های پیش‌روی مدیریت آب، بر لزوم جلوگیری از کشت پاییزه تأکید کرد و گفت: با توجه به بحران کم‌آبی و کاهش ذخایر سد طالقان به ۱۵۳ میلیون مترمکعب در مقایسه با ۲۰۰ میلیون مترمکعب سال گذشته، ضروری است فرمانداران شهرستان‌ها مدیریت کشت پاییزه را در دستور کار قرار دهند.

وی یادآور شد: به این صورت از هدررفت منابع آبی و بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود و البته این موضوع مصوبه شورای عالی آب و هیئت وزیران است و باید به‌درستی اجرا شود.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان در پایان با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه آب خاطرنشان کرد: ۱۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های آبی استان جذب شده که نسبت به سال‌های قبل رشد ۱۵۷ درصدی داشته است.

ستوده اضافه کرد: همچنین مجوز تخصیص آب برای ۳۷۰ واحد صنعتی و ۲.۵ میلیون مترمکعب از رودخانه شاهرود پس از ۱۵ سال اخذ شده است. امیدواریم با تکمیل پروژه‌های آبی و اجرای راهکارهای تغذیه مصنوعی، گام مؤثری در جهت پایداری منابع آب استان برداریم.

انتهای پیام/