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به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف؛

برق ۱۷۶ اداره و بانک پرمصرف آذربایجان‌غربی قطع شد

برق ۱۷۶ اداره و بانک پرمصرف آذربایجان‌غربی قطع شد
کد خبر : 1816587
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از تداوم پایش مصرف برق دستگاه‌های اجرایی حتی در روزهای تعطیل خبر داد و گفت: در پی رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، برق ۱۷۶ مشترک اداری و بانکی پرمصرف استان طی دو روز پایانی هفته گذشته قطع شد.

به گزارش ایلنا، طاهر کیامهر از تداوم پایش مصرف برق دستگاه‌های اجرایی حتی در روزهای تعطیل خبر داد و گفت: در پی رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، برق ۱۷۶ مشترک اداری و بانکی پرمصرف استان طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۵ و ۲۶ تیرماه) قطع شد.

 کیامهر اظهار کرد: مصرف برق ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر و برخط حتی در روزهای تعطیل توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق رصد می‌شود و هیچ وقفه‌ای در نظارت بر عملکرد مشترکان اداری وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به نتایج پایش‌ها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ادارات و بانک‌ها با وجود تعطیلی، سیستم‌های سرمایشی خود را روشن نگه می دارند که این موضوع موجب افزایش غیرضروری مصرف برق می شود.

کیامهر ادامه داد: بیشترین تعداد قطع انشعاب در ۴۸ ساعت گذشته مربوط به شعب چهار بانک بوده که به دلیل تکرار تخلف و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ابلاغی، مشمول اعمال محدودیت شدند.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف برق تنها به روزهای کاری محدود نیست و با هدف حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان، مصرف انرژی دستگاه‌های اجرایی در تمام روزهای هفته، از جمله ایام تعطیل، به‌طور دقیق پایش می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

 

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