به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف؛
برق ۱۷۶ اداره و بانک پرمصرف آذربایجانغربی قطع شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از تداوم پایش مصرف برق دستگاههای اجرایی حتی در روزهای تعطیل خبر داد و گفت: در پی رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، برق ۱۷۶ مشترک اداری و بانکی پرمصرف استان طی دو روز پایانی هفته گذشته قطع شد.
به گزارش ایلنا، طاهر کیامهر از تداوم پایش مصرف برق دستگاههای اجرایی حتی در روزهای تعطیل خبر داد و گفت: در پی رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، برق ۱۷۶ مشترک اداری و بانکی پرمصرف استان طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۵ و ۲۶ تیرماه) قطع شد.
کیامهر اظهار کرد: مصرف برق ادارات، بانکها و دستگاههای اجرایی بهصورت مستمر و برخط حتی در روزهای تعطیل توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق رصد میشود و هیچ وقفهای در نظارت بر عملکرد مشترکان اداری وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به نتایج پایشها گفت: بررسیها نشان میدهد برخی ادارات و بانکها با وجود تعطیلی، سیستمهای سرمایشی خود را روشن نگه می دارند که این موضوع موجب افزایش غیرضروری مصرف برق می شود.
کیامهر ادامه داد: بیشترین تعداد قطع انشعاب در ۴۸ ساعت گذشته مربوط به شعب چهار بانک بوده که به دلیل تکرار تخلف و بیتوجهی به دستورالعملهای ابلاغی، مشمول اعمال محدودیت شدند.
وی تأکید کرد: مدیریت مصرف برق تنها به روزهای کاری محدود نیست و با هدف حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان، مصرف انرژی دستگاههای اجرایی در تمام روزهای هفته، از جمله ایام تعطیل، بهطور دقیق پایش میشود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.