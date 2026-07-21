خبرگزاری کار ایران
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بهروز آذر:

حمایت از خانواده‌های شهدا در اولویت دولت قرار دارد

حمایت از خانواده‌های شهدا در اولویت دولت قرار دارد
کد خبر : 1816583
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معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در منزل خانواده شهید «خالد قادری» از شهدای حمله به ساختمان هواشناسی ایرانشهر، گفت: خانواده‌های شهدا در بالاترین اولویت دولت قرار دارند و همه ظرفیت‌ها برای صیانت از حقوق آنان به کار گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، امروز سه‌شنبه با حضور در منزل خانواده شهید خالد قادری، از شهدای حمله به ساختمان هواشناسی ایرانشهر، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار اظهار کرد: امروز از سوی همه مردم ایران در کنار خانواده این شهید حاضر شده‌ام و پیام همدردی و همراهی ملت ایران را به شما می‌رسانم.

بهروزآذر افزود: مردم ایران در این اندوه بزرگ، خود را شریک غم خانواده‌های شهدا می‌دانند و دل‌هایشان با خانواده‌های این عزیزان است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خون شهدا مایه عزت و سربلندی کشور است، گفت: امیدواریم خداوند به برکت خون این عزیزان، رحمت خود را بیش از پیش شامل این سرزمین کند و دعای شهدا بدرقه راه مردم ایران باشد.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از خانواده‌های شهدا در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد، تصریح کرد: مطمئن باشید هر آنچه در توان داشته باشیم برای رسیدگی به خانواده‌های شهدا انجام خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد حقی از آنان ضایع شود.

بهروزآذر ایرانشهر را نماد همبستگی و مهمان‌نوازی مردم ایران دانست و اظهار کرد: امروز همه ایرانیان با یک پرچم و یک هدف مشترک در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این همبستگی تنها در حد شعار نخواهد ماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم ایران در دفاع از این سرزمین یکپارچه ایستادگی کردند، در ادامه مسیر نیز همه دستگاه‌ها در کنار خانواده‌های شهدا خواهند بود تا با بازگشت شرایط پایدار، خدمات و حمایت‌های لازم بدون هیچ کوتاهی دنبال شود.

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