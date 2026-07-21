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هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارش‌های رگباری و خطر سیلاب در ارتفاعات مازندران

هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارش‌های رگباری و خطر سیلاب در ارتفاعات مازندران
کد خبر : 1816575
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اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد، احتمال تگرگ و خطر آبگرفتگی و سیلاب در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان پنجشنبه هشدار داد

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۸، از فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه ۳۱ تیرماه تا پایان روز پنجشنبه اول مردادماه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان خبر داد.

بر اساس این هشدار، در این مدت رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال تگرگ پیش‌بینی شده است.

هواشناسی مازندران نسبت به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید، ریزش سنگ، اختلال در تردد محورهای کوهستانی، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و همچنین وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و گردشگران خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی احتیاط کنند، از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی بپرهیزند، نسبت به استحکام سازه‌های کم‌مقاوم اقدام کرده و سایر توصیه‌های ایمنی و پیشگیرانه را جدی بگیرند.

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