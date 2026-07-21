به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۸، از فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه ۳۱ تیرماه تا پایان روز پنجشنبه اول مردادماه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان خبر داد.

بر اساس این هشدار، در این مدت رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال تگرگ پیش‌بینی شده است.

هواشناسی مازندران نسبت به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید، ریزش سنگ، اختلال در تردد محورهای کوهستانی، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و همچنین وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و گردشگران خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی احتیاط کنند، از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی بپرهیزند، نسبت به استحکام سازه‌های کم‌مقاوم اقدام کرده و سایر توصیه‌های ایمنی و پیشگیرانه را جدی بگیرند.

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