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صدور ۱۴۳ گواهی ایمنی آسانسور و ۱۷ پروانه استاندارد در چهارمحال و بختیاری

صدور ۱۴۳ گواهی ایمنی آسانسور و ۱۷ پروانه استاندارد در چهارمحال و بختیاری
کد خبر : 1816571
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مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از صدور ۱۴۳ گواهینامه تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسورهای کششی و همچنین ۱۷ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده‌های تولیدی این استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت زاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمام آسانسورهای نصب‌شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و این موضوع به شهرداری‌های استان برای درج در پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

وی نظارت بر استاندارد و ایمنی خدمات آسانسور را از طریق شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده از وظایف ادارات کل استاندارد دانست و تصریح کرد: در صورت تأیید ایمنی و عملکرد توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان نسبت به صدور گواهینامه اقدام می‌کند.

همت‌زاده تأکید کرد که تأییدیه‌های آسانسور یک‌ساله است و در صورت عدم سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت‌های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالانه، مسئولیت حوادث احتمالی متوجه مالکان، مدیران ساختمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد خواهد بود. وی از مالکان خواست پیش از انقضای تأییدیه، نسبت به بازرسی و تمدید آن اقدام کنند.

مدیرکل استاندارد همچنین یادآور شد که نصب، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری آسانسور فقط باید با شرکت‌های معتبر دارای پروانه طراحی و مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت یا پروانه کسب از اتحادیه آسانسور و پله‌برقی کشور صورت گیرد.

 همت‌زاده از صدور ۱۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده‌های واحدهای تولیدی استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این پروانه‌ها در حوزه‌های غذایی و کشاورزی، ساختمانی و معدنی، شیمیایی، خدمات، بسته‌بندی و سلولزی، مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک و خودرو و نیرومحرکه صادر شده است.

وی علامت استاندارد ایران را نشان‌دهنده تعهد تولیدکننده به رعایت ضوابط و استمرار انطباق با استانداردهای ملی دانست و آن را عاملی برای اطمینان مصرف‌کننده و ارتقای کیفیت محصولات عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: در این مدت ۱۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز ابطال و ۱۲ پروانه دیگر تمدید شده است. وی بر نظارت مستمر کارشناسان این اداره کل بر واحدهای تولیدی دارای پروانه از طریق بازرسی‌های سرزده تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردها، کشور را به سمت پیشرفت و توسعه سوق می‌دهد.

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