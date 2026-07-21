صدور ۱۴۳ گواهی ایمنی آسانسور و ۱۷ پروانه استاندارد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت زاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمام آسانسورهای نصب‌شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و این موضوع به شهرداری‌های استان برای درج در پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

وی نظارت بر استاندارد و ایمنی خدمات آسانسور را از طریق شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده از وظایف ادارات کل استاندارد دانست و تصریح کرد: در صورت تأیید ایمنی و عملکرد توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان نسبت به صدور گواهینامه اقدام می‌کند.

همت‌زاده تأکید کرد که تأییدیه‌های آسانسور یک‌ساله است و در صورت عدم سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت‌های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالانه، مسئولیت حوادث احتمالی متوجه مالکان، مدیران ساختمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد خواهد بود. وی از مالکان خواست پیش از انقضای تأییدیه، نسبت به بازرسی و تمدید آن اقدام کنند.

مدیرکل استاندارد همچنین یادآور شد که نصب، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری آسانسور فقط باید با شرکت‌های معتبر دارای پروانه طراحی و مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت یا پروانه کسب از اتحادیه آسانسور و پله‌برقی کشور صورت گیرد.

همت‌زاده از صدور ۱۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده‌های واحدهای تولیدی استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این پروانه‌ها در حوزه‌های غذایی و کشاورزی، ساختمانی و معدنی، شیمیایی، خدمات، بسته‌بندی و سلولزی، مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک و خودرو و نیرومحرکه صادر شده است.

وی علامت استاندارد ایران را نشان‌دهنده تعهد تولیدکننده به رعایت ضوابط و استمرار انطباق با استانداردهای ملی دانست و آن را عاملی برای اطمینان مصرف‌کننده و ارتقای کیفیت محصولات عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: در این مدت ۱۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز ابطال و ۱۲ پروانه دیگر تمدید شده است. وی بر نظارت مستمر کارشناسان این اداره کل بر واحدهای تولیدی دارای پروانه از طریق بازرسی‌های سرزده تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردها، کشور را به سمت پیشرفت و توسعه سوق می‌دهد.

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