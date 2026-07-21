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دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان :

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تنها نسخه نجات این سازمان

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تنها نسخه نجات این سازمان
کد خبر : 1816563
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دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان اظهار داشت: پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تنها راه حل نجات این سازمان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، چنگیز اصلانی ضمن گرامیداشت سالروز تأمین اجتماعی اظهار داشت: امروز حفظ تأمین اجتماعی، حفظ امید میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانواده ایرانی است. تقویت این سازمان، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها و تهدیدهای آینده است. 

اصلانی بیان کرد: جامعه کارگری همواره حامی اتحاد و انسجام ملی بوده و با وجود مشکلات اقتصادی، از مسیر همراهی با نظام و کشور خارج نشده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان، خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به مشکلات این قشر شد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه حق بیمه‌های پرداختی کارگران شکل گرفته و منابع آن حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه از سوی جامعه کارگری است.

اصلانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر تورم بر زندگی مردم تصریح کرد: افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، فشار سنگینی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و امروز بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند.به گفته این مقام مسئول، بخش بزرگی از جمعیت استان را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهند، اما متناسب با این سهم جمعیتی، توجه کافی به مطالبات و مشکلات آنان صورت نگرفته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: کارگران در همه عرصه‌ها از تولید و صنعت گرفته تا دوران دفاع مقدس و شرایط سخت کشور همواره در کنار نظام، دولت و مردم بوده‌اند و امروز نیز با وجود تمام مشکلات، همراهی و همکاری خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: انتظار جامعه کارگری این است که این همراهی و ایثار با حمایت‌های عملی و تصمیمات مؤثر در حوزه معیشت، اشتغال و رفاه پاسخ داده شود.

اصلانی تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را حق مسلم میلیون‌ها بیمه‌پرداز و بازنشسته کشور دانست وگفت: تأمین اجتماعی، ستون امنیت اجتماعی کشور است؛ پاسداری از آن، وظیفه‌ای ملی و مسئولیتی همگانی است.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی، میراث مشترک میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، مستمری‌بگیر، کارفرما و بیمه‌شده ایرانی و بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور است نهادی که فلسفه وجودی آن، حمایت از نیروی کار، تأمین امنیت معیشتی، گسترش عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است. این سازمان، صندوقی دولتی نیست، بلکه سرمایه‌ای بین‌نسلی و متعلق به بیمه‌پردازانی است که سال‌ها با پرداخت حق بیمه، آینده خود و خانواده‌هایشان را تضمین کرده‌اند. 

وی بیان کرد: دائمی شدن بازگشت بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت، پیش‌بینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶، عدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری و اصلاح برخی آیین نامه‌ها از جمله آیین‌نامه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله مطالبات اصلی جامعه کارگری کشور می‌باشد. 

اصلانی در مورد مطالبات قانونی کارگران و بازنشستگان گفت: دولت موظف است با همکاری مجلس شورای اسلامی، نسبت به پرداخت بدهی انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده اقدام کند. 

وی تاکید کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرمایه بین‌نسلی، از هرگونه مداخله، برداشت یا تصمیمی که پایداری مالی آن را تهدید کند، مصون بماند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران وبهبود وضعیت درمان جامعه کارگری از جمله مطالبه دیگر کارگران شاغل و بازنشسته است.

اصلانی ادامه داد: در خصوص اجرای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین اعمال الباقی متناسب سازی، انتظار داریم با رفع موانع موجود، معوقات فروردین و اردیبهشت ماه در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

وی تأکید کرد: تداوم وضعیت فعلی، قدرت خرید مستمری‌بگیران را به شدت کاهش داده است. برای بهبود این وضعیت، حفظ قدرت خرید و افزایش واقعی رفاه، نیازمند بازنگری اساسی در شیوه تعیین حقوق و اجرای بی‌قید و شرط قوانین مرتبط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هستیم.

اصلانی بیان کرد: انتظار داریم حمایت از جامعه کارگری از سطح شعار فراتر رفته و به اقدامات عملی و مؤثر منجر شود.

 

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