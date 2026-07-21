به گزارش ایلنا از گلستان، حسین فندرسکی در دیدار با معاون اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر نقش معادن در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، مهم‌ترین دغدغه فعالان معدنی را کمبود سوخت ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد و گفت این مشکل مستقیماً بر روند استخراج، تولید و اشتغال تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه برخی سوءاستفاده‌ها و قاچاق سوخت باعث ایجاد محدودیت برای واحدهای معدنی شده است، خواستار نظارت دقیق‌تر و جلوگیری جدی از قاچاق سوخت شد تا سهمیه واقعی و قانونی معادن بدون اختلال تأمین شود.

فندرسکی همچنین با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی موجود عمدتاً فرسوده هستند، افزود: اگر امکان واردات ماشین‌آلات نو معدنی فراهم شود، علاوه بر افزایش بهره‌وری، مصرف سوخت نیز به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و این موضوع به نفع اقتصاد استان خواهد بود.

رئیس خانه معدن گلستان در ادامه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: تقاضا داریم در جلسات و کارگروه‌های مرتبط با حوزه معدن، نمایندگان خانه معدن نیز عضو و حاضر باشند تا تصمیمات با نگاه تخصصی و واقعی اتخاذ شود.

او تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که در استان اشتغال پایدار ایجاد کنیم و ظرفیت‌های معدنی را به‌صورت اصولی و قانونی فعال نگه داریم.

در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با امور اراضی، تخصیص سوخت، ساماندهی ماشین‌آلات و رفع موانع تولید مورد بحث قرار گرفت.

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