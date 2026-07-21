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در نشست منابع طبیعی استان مطرح شد؛

تأکید بر تسریع اجرای طرح‌های آبخیزداری در البرز با نظارت دقیق بر پروژه‌ها

تأکید بر تسریع اجرای طرح‌های آبخیزداری در البرز با نظارت دقیق بر پروژه‌ها
کد خبر : 1816551
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معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آبخیزداری، بر افزایش نظارت فنی و کیفی بر روند اجرای این طرح‌ها و تقویت هماهنگی میان مشاوران، پیمانکاران و دستگاه‌های محلی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، نشست هم‌اندیشی بررسی روند اجرا و نظارت بر پروژه‌های آبخیزداری استان البرز با حضور علی شهبازی، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، کارشناسان، مشاوران و پیمانکاران پروژه‌ها برگزار شد.

شهبازی در این نشست با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی استان البرز اظهار کرد: قرار گرفتن البرز در مسیر شاهراه‌های مواصلاتی ۱۴ استان کشور، حساسیت اراضی در برابر مخاطراتی همچون سیل و زمین‌لغزش و مجاورت حوزه‌های آبخیز بالادست با مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی، ضرورت توجه جدی به اجرای طرح‌های آبخیزداری را دوچندان کرده است.

وی افزود: تغییرات اقلیمی، افزایش دمای زمین و تغییر الگوی بارش‌ها، به‌ویژه افزایش بارش‌های رگباری و شدید، اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری را بیش از گذشته نمایان کرده و لازم است این پروژه‌ها با جدیت و دقت بیشتری دنبال شوند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، بر ضرورت حضور فعال‌تر و افزایش هم‌افزایی میان مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان تأکید کرد.

شهبازی همچنین مدیریت جامع و یکپارچه پروژه‌های ملی و استانی را ضروری دانست و گفت: رؤسای ادارات شهرستان‌ها، کارشناسان معاونت آبخیزداری، مهندسان مشاور و پیمانکاران باید هماهنگی لازم را با یکدیگر، مسئولان محلی و به‌ویژه جوامع محلی داشته باشند تا پروژه‌ها با سرعت مناسب، نظارت دقیق و کیفیت مطلوب اجرا شوند.

وی در پایان با اعلام آمادگی معاونت آبخیزداری برای رفع موانع و چالش‌های اجرایی پروژه‌ها، بر پیگیری مستمر و جدی به‌منظور تسهیل روند اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان البرز تأکید کرد.

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