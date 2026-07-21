به گزارش ایلنا از البرز، نشست هم‌اندیشی بررسی روند اجرا و نظارت بر پروژه‌های آبخیزداری استان البرز با حضور علی شهبازی، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، کارشناسان، مشاوران و پیمانکاران پروژه‌ها برگزار شد.

شهبازی در این نشست با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی استان البرز اظهار کرد: قرار گرفتن البرز در مسیر شاهراه‌های مواصلاتی ۱۴ استان کشور، حساسیت اراضی در برابر مخاطراتی همچون سیل و زمین‌لغزش و مجاورت حوزه‌های آبخیز بالادست با مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی، ضرورت توجه جدی به اجرای طرح‌های آبخیزداری را دوچندان کرده است.

وی افزود: تغییرات اقلیمی، افزایش دمای زمین و تغییر الگوی بارش‌ها، به‌ویژه افزایش بارش‌های رگباری و شدید، اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری را بیش از گذشته نمایان کرده و لازم است این پروژه‌ها با جدیت و دقت بیشتری دنبال شوند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، بر ضرورت حضور فعال‌تر و افزایش هم‌افزایی میان مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان تأکید کرد.

شهبازی همچنین مدیریت جامع و یکپارچه پروژه‌های ملی و استانی را ضروری دانست و گفت: رؤسای ادارات شهرستان‌ها، کارشناسان معاونت آبخیزداری، مهندسان مشاور و پیمانکاران باید هماهنگی لازم را با یکدیگر، مسئولان محلی و به‌ویژه جوامع محلی داشته باشند تا پروژه‌ها با سرعت مناسب، نظارت دقیق و کیفیت مطلوب اجرا شوند.

وی در پایان با اعلام آمادگی معاونت آبخیزداری برای رفع موانع و چالش‌های اجرایی پروژه‌ها، بر پیگیری مستمر و جدی به‌منظور تسهیل روند اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان البرز تأکید کرد.

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