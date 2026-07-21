ثبت رکورد طلایی تسویه نقدی مطالبات کلزاکاران فارس

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به عملکرد درخشان تولید دانه‌های روغنی در سال جاری تصریح کرد: در سال زراعی جاری مجموع سطح زیرکشت کلزا در استان شامل چهار هزار و ۲۹۵ هکتار آبی و ۲۵۰ هکتار دیم بوده است.

به گفته وی؛ در نهایت سطح برداشت این محصول روغنی به سه هزار و ۹۰۲ هکتار آبی و دیم رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تشریح جزئیات میزان تولید و توزیع محصول اظهار کرد: میزان تولید کلزای استان هفت هزار و ۷۳۳ تن بوده است که با قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان به فروش رسید.

بهجت حقیقی عنوان کرد: از این مقدار پنج هزار و ۱۳۱ تن توسط شرکت های روغنی و تعاون روستایی، ۲ هزار تن توسط بخش خصوصی خریداری و ۶۰۲ تن نیز به صورت روغن‌کشی توسط کشاورزان و مصرف خانوار مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: تسویه کامل و نقدی مطالبات کشاورزان در نخستین سال اجرای این طرح، گامی بزرگ در افزایش انگیزه تولیدکنندگان و پایداری تولید دانه‌های روغنی در استان فارس است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: از منظر علمی و کشاورزی، کشت کلزا به عنوان گیاهی راهبردی در تناوب زراعی نقشی اساسی در کاهش بیماری‌های خاک‌زی و مدیریت آفات مزارع گندم و جو ایفا می‌کند. از سوی دیگر، به دلیل بالا بودن درصد روغن و پروتئین این دانه، توسعه کشت آن در استان فارس علاوه بر کاهش وابستگی به واردات روغن، به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر محصولات تابستانه و بهره‌گیری از رطوبت ذخیره شده در خاک، الگوی موفقی در سازگاری با شرایط کم‌آبی و مدیریت منابع آبی استان محسوب می‌شود.

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