رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
ثبت رکورد طلایی تسویه نقدی مطالبات کلزاکاران فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از ثبت موفقیت ملی در خرید تضمینی کلزا خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان کلزاکار استان فارس به صورت نقدی و کامل پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به عملکرد درخشان تولید دانههای روغنی در سال جاری تصریح کرد: در سال زراعی جاری مجموع سطح زیرکشت کلزا در استان شامل چهار هزار و ۲۹۵ هکتار آبی و ۲۵۰ هکتار دیم بوده است.
به گفته وی؛ در نهایت سطح برداشت این محصول روغنی به سه هزار و ۹۰۲ هکتار آبی و دیم رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تشریح جزئیات میزان تولید و توزیع محصول اظهار کرد: میزان تولید کلزای استان هفت هزار و ۷۳۳ تن بوده است که با قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان به فروش رسید.
بهجت حقیقی عنوان کرد: از این مقدار پنج هزار و ۱۳۱ تن توسط شرکت های روغنی و تعاون روستایی، ۲ هزار تن توسط بخش خصوصی خریداری و ۶۰۲ تن نیز به صورت روغنکشی توسط کشاورزان و مصرف خانوار مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اعلام کرد: تسویه کامل و نقدی مطالبات کشاورزان در نخستین سال اجرای این طرح، گامی بزرگ در افزایش انگیزه تولیدکنندگان و پایداری تولید دانههای روغنی در استان فارس است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: از منظر علمی و کشاورزی، کشت کلزا به عنوان گیاهی راهبردی در تناوب زراعی نقشی اساسی در کاهش بیماریهای خاکزی و مدیریت آفات مزارع گندم و جو ایفا میکند. از سوی دیگر، به دلیل بالا بودن درصد روغن و پروتئین این دانه، توسعه کشت آن در استان فارس علاوه بر کاهش وابستگی به واردات روغن، به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر محصولات تابستانه و بهرهگیری از رطوبت ذخیره شده در خاک، الگوی موفقی در سازگاری با شرایط کمآبی و مدیریت منابع آبی استان محسوب میشود.