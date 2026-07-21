برقراری پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد به نجف اشرف
رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد از برقراری پروازهای ویژه اربعین از این فرودگاه به مقصد نجف اشرف در سال جاری خبر داد و گفت: نرخ مصوب هر مسیر پروازی ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش ایلنا از لامرد، سهراب عزیزی اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، فرودگاه بین المللی شهدای لامرد به عنوان پایگاه اعزام عتبات حنوب کشور میزبان پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه لامرد به مقصد نجف اشرف در ایام اربعین حسینی خواهد بود تا زائران استان های جنوب کشور بتوانند از این مسیر هوایی برای سفر به عتبات عالیات استفاده کنند.
وی افزود: بر اساس نرخ مصوب سازمان هواپیمایی کشور، بهای بلیت در هر مسیر پروازی ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.
مدیر فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد با بیان اینکه برنامه زمانبندی پروازها بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد، تصریح کرد: جزئیات مربوط به زمان انجام پروازها و نحوه عرضه بلیت از طریق اطلاعیههای رسمی اعلام میشود.