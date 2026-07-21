فرماندار لامرد:
فرمانداری از برنامههای توسعهای پلی کلینیک تامین اجتماعی لامرد حمایت میکند
فرماندار لامرد گفت: توسعه خدمات درمانی پلیکلینیک تخصصی تأمین اجتماعی امام رضا(ع) موجب ارتقای رفاه بیمهشدگان و کاهش هزینههای درمان خانوارها میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی علیزاده درجریان بازدید از پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی لامرد با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در توسعه عدالت اجتماعی و سلامت، اظهار کرد: خدمات درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین پشتوانههای امنیت خاطر بیمهشدگان است و نقش مؤثری در کاهش پرداخت از جیب مردم و ارتقای دسترسی آنان به خدمات درمانی ایفا میکند.
وی افزود: فعالیت پلیکلینیک تخصصی تأمین اجتماعی امام رضا(ع) لامرد، با ارائه خدمات رایگان به جامعه هدف، سهم قابل توجهی در کاهش هزینههای درمانی خانوارها و تقویت سبد درمانی مردم شهرستان داشته است و لازم است با همافزایی همه دستگاههای اجرایی و حمایت سازمان تأمین اجتماعی، زمینه توسعه خدمات و تکمیل زیرساختهای این مرکز بیش از پیش فراهم شود.
فرماندار لامرد تأکید کرد: حمایت از توسعه مراکز درمانی تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری در حوزه سلامت و افزایش رضایتمندی مردم است و فرمانداری در چارچوب وظایف خود، از برنامههای توسعهای این مجموعه حمایت خواهد کرد.
در ادامه، سیده فاطمه علوی، مدیر پلیکلینیک تخصصی تأمین اجتماعی امام رضا(ع) لامرد، گزارشی از عملکرد، خدمات ارائهشده و برنامههای توسعهای این مرکز ارائه کرد و با اشاره به افزایش مراجعات بیمهشدگان، تکمیل پروژه پانسیون پزشکان را مهمترین اولویت عمرانی این مرکز برشمرد.
وی اظهار کرد: بهرهبرداری از پانسیون پزشکان، زمینه حضور پایدار متخصصان، توسعه خدمات تخصصی، افزایش دسترسی بیمهشدگان به خدمات درمانی و ارتقای کیفیت خدمترسانی را فراهم خواهد کرد. از اینرو، تسریع در تکمیل این پروژه، یکی از مطالبات و اولویتهای در دستور پیگیری این مجموعه است که امیدواریم با حمایت مسئولان شهرستان محقق شود.
در پایان این دیدار، فرماندار لامرد با حضور در بخشهای مختلف پلیکلینیک تخصصی تأمین اجتماعی امام رضا(ع)، از واحدهای مختلف بازدید و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، ظرفیتهای موجود، چالشها و برنامههای توسعهای این مرکز قرار گرفت.