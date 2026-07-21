به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسین روحی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان هرمزگان در این نشست با اشاره به مشکلات بخشی از ساکنان جزیره ابوموسی که پس از آغاز جنگ در بندرعباس مستقر شده‌اند، اظهار کرد: بخشی از این افراد همچنان با مشکلاتی در زمینه وام، ودیعه مسکن و تأمین نیازهای اسکان مواجه هستند و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، مسائل همه افراد به طور کامل برطرف نشده است. این موضوع پیش‌تر در نشست با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیز مطرح شده و برای پیگیری و طرح موضوع با سخنگوی دولت نیز در میان گذاشته شد.

وی همچنین با اشاره به وعده حذف هرمزگان و بندرعباس از جدول خاموشی‌ها، گفت: با وجود اعلام این موضوع و حضور وزیر نیرو در استان و پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان گزارش‌هایی از قطعی برق در نقاط مختلف هرمزگان دریافت می‌شود و این مسئله برای مردم استان، به‌ویژه در شرایط گرمای شدید، مشکلاتی ایجاد کرده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به این مسائل با اشاره به موضوع ساکنان ابوموسی گفت: این مسئله به اطلاع وی رسیده و با وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص گفت‌وگو شده است. به گفته مهاجرانی، موضوع در حال بررسی است تا راهکار مناسبی برای حل مشکلات این افراد پیدا شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه انرژی و قطعی برق، اظهار کرد: دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق اقدامات مختلفی از جمله توسعه نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی را دنبال کرده است، اما حملات اخیر و آسیب واردشده به بخشی از زیرساخت‌های انرژی نیز بر روند تأمین برق تأثیر گذاشته است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع ناترازی انرژی باید از دو جنبه عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد، افزود: در کنار تلاش برای افزایش ظرفیت تولید، مدیریت مصرف نیز ضروری است. به گفته وی، شرایط فعلی کشور، محدودیت منابع و گرمای شدید، ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

مهاجرانی همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: رسانه‌ها علاوه بر انتقال مطالبات جامعه، می‌توانند در مدیریت صحیح مطالبات و کمک به سیاست‌گذاری و اجرای درست برنامه‌ها نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تداوم فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: دولت محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود را انکار نمی‌کند و تلاش برای رفع مشکلات در جریان است، اما مدیریت کشور در شرایط فعلی نیازمند همراهی و همکاری همه بخش‌هاست.

سخنگوی دولت همچنین با تأکید بر اینکه مسائل و مطالبات مردم هرمزگان قابل انکار نیست، گفت: دولت در تلاش است با وجود محدودیت‌ها و تنگناهای موجود، مشکلات مردم را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.

مهاجرانی در پایان از رسانه‌ها خواست ضمن انعکاس مطالبات مردم، در طرح مسائل و مشکلات، واقعیت‌های موجود و ظرفیت‌های کشور را نیز در نظر بگیرند و با اطلاع‌رسانی مسئولانه به مدیریت شرایط و حفظ سرمایه اجتماعی کمک کنند.

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