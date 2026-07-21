معاون وزیر صمت مطرح کر؛
آسیب تجاوز دشمن به سه هزار واحد صنعتی/ پیگیری دولت برای بازسازی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تجاوزات دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ ۴۰ روزه موجب خسارت سه هزار و چهار واحد صنعتی شد که دولت با تامین منابع و پرداخت تسهیلات، بازسازی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید را دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود سمیعینژاد در جمع خبرنگاران درباره وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده در جنگ اخیر اظهار کرد: دولت خود را مکلف به حمایت از واحدهای آسیبدیده میداند به همین منظور روند برآورد خسارتها و برنامهریزی برای بازسازی آنها آغاز شده است.
وی افزود: مقرر شده است میزان خسارت این واحدها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهصورت دقیق ارزیابی شود.
معاون وزارت صمت گفت: پس از نهایی شدن برآوردها، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیبدیده پیشبینی میشود و در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت تا هرچه سریعتر فعالیت تولیدی آنها تقویت یا از سر گرفته شود.
سمیعینژاد با تاکید بر عزم دولت برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: جلسات متعددی در دولت برای تامین منابع مالی بازسازی واحدهای آسیبدیده برگزار شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: هدف دولت این است با پرداخت تسهیلات و تامین اعتبارات لازم، واحدهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند و از آسیب بیشتر به اشتغال و تولید کشور جلوگیری شود.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط فعلی، اولویت دولت حفظ تولید، اشتغال و تامین نیازهای اساسی مردم است و تمامی دستگاهها با همین رویکرد در حال برنامهریزی و مدیریت شرایط هستند.
سمیعینژاد با قدردانی از نقش صنعتگران در تداوم تولید کشور افزود: فعالان بخش صنعت و معدن بیش از چهار دهه در خط مقدم جنگ اقتصادی حضور داشتهاند و این ایستادگی شایسته قدردانی است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: صنعتگران در روزهای جنگ، اجازه ندادند مردم کمبود کالاهای اساسی را احساس کنند، اشتغال حفظ و تولید در حد امکان ادامه یافت که نشاندهنده همراهی بخش خصوصی با مردم و کشور در شرایط سخت است.
سمیعی نژاد افزود: سال گذشته بخش معدن حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات داشت اما در ماههای اخیر بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات با محدودیت مواجه شده است.
معاون وزیر صنعت گفت: تلاش بر این است که در مدیریت ناترازی انرژی، کمترین آسیب به بخش صنعت وارد شود و اولویت قطع برق، واحدهای تولیدی نباشد چراکه ناترازی گاز و برق بیش از همه صنایع بزرگ و مادر را تحت تاثیر قرار داده اما دولت در تلاش است با برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب کمترین آسیب به تولید وارد شود.
سمیعی نژاد ادامه داد: همه دستگاهها باید در مدیریت مصرف انرژی همراه باشند و شرایط را با فرهنگسازی به گونهای مدیریت کنیم که تولید و اشتغال کشور آسیب نبیند.
وی اظهار کرد: در جلسات مشترک با وزیر نیرو نیز اعلام کردهایم اگر برق واحدهای صنعتی قطع شود معیشت کارگران و چرخه تولید آسیب میبیند در حالی که مدیریت مصرف در سایر بخشها با هزینه اجتماعی کمتری امکانپذیر خواهد شد و وزارت نیرو نیز متعهد شده است برنامهریزی جدیدی برای شهرکهای صنعتی انجام دهد تا خاموشیها کاهش یابد.
وی افزود: صنایع کوچک توان تحمل قطعیهای مکرر برق را ندارند و حتی اعلام شد در صورت نیاز از سهم صنایع بزرگ کاسته شود تا برق بیشتری در اختیار شهرکهای صنعتی و واحدهای کوچک قرار گیرد زیرا این واحدها آسیبپذیرتر هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای مصوبه پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی با جدیت در حال پیگیری است و بانکها باید منابع را نه در اختیار شرکتهای بزرگ دولتی، بلکه در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
سمیعینژاد افزود: افزایش نرخ ارز موجب شد سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شود و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش را به دولت ارائه کرد که به تصویب رسید.
وی گفت: انتظار وزارتخانه این است که بانکها منابع پیشبینی شده را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند در حالی که در برخی موارد مشاهده شده منابع به سمت شرکتهای بزرگ دولتی هدایت شده است.
وی تاکید کرد: استانها باید فهرست واحدهای اولویتدار را از طریق شوراهای مربوطه به وزارتخانه اعلام کنند تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
سمیعینژاد همچنین با تاکید بر حساسیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برخی واحدهای مهم تولیدی لرستان اظهار کرد: یکی از این واحدها کارخانه پارسیلون است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای هر استان یک دستگاه معین با اختیارات کامل تعیین شده و در لرستان نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایمیدرو) به عنوان دستگاه معین مسئول پیگیری مسائل، رفع موانع تولید و تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی است.
وی با قدردانی از اقدامات استاندار لرستان و تیم اقتصادی استان گفت: بستر مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی با تشکیل کارگروههای رفع موانع تولید و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فراهم شده است.
معاون وزیر صمت درباره آخرین وضعیت پارسیلون نیز اظهار کرد: مقرر شده است سازمان جمعیت هلالاحمر نیازهای خود از جمله تولید چادر و سایر اقلام مورد نیاز را در این کارخانه تامین کند.
سمیعینژاد ادامه داد: در این زمینه مذاکراتی با مسئولان جمعیت هلالاحمر و استاندار لرستان انجام شده و مراحل کارشناسی و قیمتگذاری به پایان رسیده است تا زمینه واگذاری این مجموعه برای ازسرگیری تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود.
وی با اشاره به طرح نیمهتمام فولاد ازنا نیز گفت: با توجه به شرایط صنعت فولاد کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است طرحهای نیمهتمام این بخش هرچه سریعتر تعیین تکلیف و وارد مدار تولید شوند.
سمیعینژاد افزود: برای تکمیل طرح فولاد ازنا نیز مقرر شده است یکی از شرکتهای بزرگ فولادی کشور اجرای پروژه را بر عهده بگیرد که اقدامات اولیه انجام شده و پس از تصویب در هیات مدیره آن شرکت عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: چند طرح نیمهتمام دیگر نیز در حوزه مسئولیت سازمان توسعه و نوسازی صنایع قرار دارد که با وجود مشکلات ناشی از محدودیتهای تامین تجهیزات دستور اکید داده شده است تا پایان شهریور و همزمان با هفته دولت بخشی از این طرحها از جمله پروژه آهک هیدراته پلدختر و طرح تولید کاغذ از سنگ در الیگودرز به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به برنامههای توسعه بخش معدن نیز گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ایدرو و ایمیدرو تکالیفی در حوزه اکتشاف معادن بر عهده دارند و در همین راستا ۱۹ پهنه معدنی بزرگ در لرستان برای دریافت پروانه اکتشاف پیشنهاد شده است.
سمیعینژاد افزود: استاندار لرستان نیز قول داده است پروانههای اکتشاف در سریعترین زمان ممکن صادر شود تا این پهنهها پس از تعیین ذخایر معدنی به بخش خصوصی توانمند استان واگذار شوند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت دورههای آموزشی رایگان در حوزه معدن از جمله آموزش نگهداری ماشینآلات معدنی، تکنسینهای انفجار، فرآوری مواد معدنی و سایر مهارتهای تخصصی را برگزار میکند.
معاون وزیر صمت گفت: تشکلهای معدنی و بهرهبرداران میتوانند نیروهای مورد نیاز خود را معرفی کنند تا این آموزشها به صورت رایگان و با بهرهگیری از دانش روز ارائه شود.
سمیعینژاد با اشاره به حمایت از فناوریهای نوین در بخش معدن اظهار کرد: وزارت صمت آمادگی دارد حمایت مالی و فنی را تا مرحله صنعتی شدن برای شرکتهای دانشبنیان حوزه معدن و صنایع معدنی انجام دهد.
وی افزود: پس از رسیدن طرحها به مرحله تولید صنعتی، زمینه تجاریسازی و واگذاری آنها در قالب بستههای صنعتی فراهم خواهد شد.