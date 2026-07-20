معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
اصابت پرتابههای دشمن به یک واحد صنعتی در شهرستان خمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش یک واحد صنعتی در شهرستان خمین هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این حمله دشمن آمریکایی تلفات جانی در پی نداشته است. همچنین خسارتهای مالی در درست بررسی قرار دارد.
وی بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی و معتبر تأکید کرده و ادامه داد: از شهروندان انتظار میرود اخبار و اطلاعات مربوط به جنگ را از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.