به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این حمله دشمن آمریکایی تلفات جانی در پی نداشته است. همچنین خسارت‌های مالی در درست بررسی قرار دارد.

وی بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی و معتبر تأکید کرده و ادامه داد: از شهروندان انتظار می‌رود اخبار و اطلاعات مربوط به جنگ را از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

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