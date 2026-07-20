هشدار هواشناسی البرز درباره تشدید گرما و افت کیفیت هوا

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد روند افزایش دما که از هفته گذشته در مناطق مختلف البرز آغاز شده، همچنان ادامه دارد و شرایط گرم در استان حاکم است.

وی افزود: همزمان با افزایش دما و تابش شدید پرتو فرابنفش خورشید (UV)، احتمال افزایش غلظت ازن سطحی وجود دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند به‌ویژه در ساعات ظهر و عصر و در مناطق شهری و پرتردد، موجب افت کیفیت هوا شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به پیامدهای افزایش دما و تشدید آلاینده‌های جوی تصریح کرد: تداوم این شرایط می‌تواند خطر گرمازدگی را به‌خصوص برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی افزایش دهد و لازم است این افراد از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما و هوای آلوده پرهیز کنند.

حقی‌آبی همچنین با اشاره به احتمال افزایش مصرف آب و برق در پی تداوم گرمای هوا، بر ضرورت مدیریت مصرف منابع انرژی تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی و ایمنی، از انجام فعالیت‌های بدنی و حضور غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات گرم روز، خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، همزمان با تداوم هوای گرم در البرز، عصر امروز کیفیت هوا در شهرستان‌های کرج و ساوجبلاغ با ثبت شاخص ۵۰۰ در وضعیت خطرناک قرار گرفت و شاخص آلودگی هوا در فردیس نیز با عدد ۱۲۰ در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شد.

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