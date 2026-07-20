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هشدار هواشناسی البرز درباره تشدید گرما و افت کیفیت هوا

هشدار هواشناسی البرز درباره تشدید گرما و افت کیفیت هوا
کد خبر : 1816204
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مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به تداوم روند افزایشی دما در مناطق مختلف استان، نسبت به افزایش غلظت ازن سطحی و کاهش کیفیت هوا در ساعات میانی روز هشدار داد و از شهروندان خواست از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات گرم روز، خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد روند افزایش دما که از هفته گذشته در مناطق مختلف البرز آغاز شده، همچنان ادامه دارد و شرایط گرم در استان حاکم است.

وی افزود: همزمان با افزایش دما و تابش شدید پرتو فرابنفش خورشید (UV)، احتمال افزایش غلظت ازن سطحی وجود دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند به‌ویژه در ساعات ظهر و عصر و در مناطق شهری و پرتردد، موجب افت کیفیت هوا شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به پیامدهای افزایش دما و تشدید آلاینده‌های جوی تصریح کرد: تداوم این شرایط می‌تواند خطر گرمازدگی را به‌خصوص برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی افزایش دهد و لازم است این افراد از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما و هوای آلوده پرهیز کنند.

حقی‌آبی همچنین با اشاره به احتمال افزایش مصرف آب و برق در پی تداوم گرمای هوا، بر ضرورت مدیریت مصرف منابع انرژی تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی و ایمنی، از انجام فعالیت‌های بدنی و حضور غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات گرم روز، خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، همزمان با تداوم هوای گرم در البرز، عصر امروز کیفیت هوا در شهرستان‌های کرج و ساوجبلاغ با ثبت شاخص ۵۰۰ در وضعیت خطرناک قرار گرفت و شاخص آلودگی هوا در فردیس نیز با عدد ۱۲۰ در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شد.

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