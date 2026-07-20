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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد خبر داد:

یک کشته دستاورد واژگونی خودروی وانت در روستای باز شهرستان تفت

یک کشته دستاورد واژگونی خودروی وانت در روستای باز شهرستان تفت
کد خبر : 1816201
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد به وقوع حادثه رانندگی در یکی از مناطق روستایی این استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی وانت در ورودی روستای باز از توابع شهرستان تفت این استان، یک کشته برجای گذاشت.

به گزاری ایلنا، محمد عشقی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت در ورودی روستای باز از توابع شهرستان تفت استان یزد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان یزد اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات جاوید الاثر متوسلیان جمعیت هلال‌احمر شهرستان تفت به محل وقوع حادثه اعزام شد. پس از حضور نیروهای امدادی و انجام ارزیابی‌های اولیه مشخص شد در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است.

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