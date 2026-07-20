یک کشته دستاورد واژگونی خودروی وانت در روستای باز شهرستان تفت

به گزاری ایلنا، محمد عشقی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت در ورودی روستای باز از توابع شهرستان تفت استان یزد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان یزد اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات جاوید الاثر متوسلیان جمعیت هلال‌احمر شهرستان تفت به محل وقوع حادثه اعزام شد. پس از حضور نیروهای امدادی و انجام ارزیابی‌های اولیه مشخص شد در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است.

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