مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان خبر داد:
مرگ 2 جوان 23 ساله بر اثر گازگرفتگی در شهرستان اسدآباد
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان به وقوع حادثه گازگرفتگی منجر به مرگ در یکی از شهرستانهای تابعه این استان اشاره کرده و گفت: گاز مونوکسیدکربن جان 2 جوان را در پارکینگ یک واحد مسکونی واقع در شهرستان اسدآباد گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد مالمیر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این 2 جوان که حدود 23 سال سن داشتند، اقدام به روشن کردن خودرو در داخل پارکینگی که کرکره آن پایین بود، کرده بودند. اما متأسفانه گاز مونوکسیدکربن موجب خفگی آنها شد.
وی ادامه داد: برخی بر این باور هستند با گرم شدن هوا و جمعآوری بخاریها میزان مرگ ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن رو به کاهش است. اما 3 ماهه نخست سال جاری میزان مرگومیرهای ناشی از گازگرفتگی در استان همدان رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار داشت: در بازه زمانی 3 ماهه نخست سال جاری 13 نفر شامل 11 مرد و 2 زن در این استان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جانباختند. در حالی که این آمار در 3 ماهه نخست سال گذشته فقط 2 نفر بوده است.