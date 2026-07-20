مأموریت شهردار قزوین پایان یافت/شورای شهر در آستانه معرفی سرپرست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پس از هفته‌ها بحث و اختلاف‌نظر درباره مرجع قانونی تصمیم‌گیری در خصوص ادامه فعالیت شهردار قزوین، سرانجام وزارت کشور با ابلاغ رسمی پایان مأموریت مهدی صباغی، تکلیف مدیریت شهری این کلان‌شهر را مشخص کرد.

ماجرای تغییر در مدیریت شهرداری قزوین از زمانی آغاز شد که پنج عضو شورای اسلامی شهر با استناد به عدم احراز شرایط ادامه فعالیت شهردار، به پایان همکاری وی رأی دادند. این تصمیم پس از بررسی، به تأیید هیأت تطبیق فرمانداری شهرستان قزوین نیز رسید؛ با این حال، برداشت‌های متفاوت از قوانین مرتبط با عزل شهرداران، اجرای مصوبه شورا را با ابهام مواجه کرد.

در این میان، فرج‌الله فصیحی‌رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، با استناد به قوانین و نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری، تأکید داشت که مرجع نهایی اتخاذ تصمیم درباره خاتمه تصدی شهردار، وزیر کشور به عنوان صادرکننده حکم انتصاب است و تا زمان اعلام نظر رسمی این وزارتخانه، شهردار به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه وزارت کشور درباره ضرورت حفظ ثبات مدیریت شهری، اعلام کرده بود که هرگونه تغییر در جایگاه شهرداران باید در چارچوب تصمیم و ابلاغ وزارت کشور انجام شود.

اکنون با وصول نامه رسمی وزارت کشور به شورای اسلامی شهر قزوین، پایان مأموریت مهدی صباغی به طور رسمی اعلام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تأیید دریافت این ابلاغ، اظهار کرد: با پایان مأموریت شهردار، شورای شهر در نخستین جلسه خود نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام خواهد کرد تا روند اداره امور شهری تا زمان انتخاب و صدور حکم شهردار جدید بدون وقفه ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر قزوین طی روزهای آینده ضمن انتخاب سرپرست، فرآیند قانونی معرفی گزینه نهایی شهرداری قزوین را نیز آغاز کند.

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