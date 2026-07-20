ادارهکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:
لغو امتحانات نهایی پایه دوازدهم در هرمزگان برای روز سهشنبه 30 تیر ماه
ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با تصمیم ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش، برگزاری امتحانات نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایه دوازدهم در این استان برای روز سهشنبه 30 تیر ماه لغو شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: طبق اطلاعیه ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان، امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز سهشنبه 30 تیر ماه 1405 در تمامی استانهای کشور مطابق برنامه قبلی برگزار خواهد شد، اما این امتحانات در استان هرمزگان برگزار نخواهد شد.
ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: زمان جایگزین برای برگزاری امتحانات نهایی روز سهشنبه 30 تیر ماه سال جاری در این استان، متعاقباً از سوی مبادی رسمی و همچنین رسانههای معتبر به اطلاع دانشآموزان و خانوادههای آنها خواهد رسید.
در اطلاعیه فوق به وضعیت برگزاری امتحانات نهایی در دیگر روزهای هفته جاری اشاره شده و آمده است: وضعیت برگزاری امتحانات نهایی در روزهای چهارشنبه 31 تیر ماه و پنجشنبه یکم مرداد ماه پس از برگزاری جلسه ستاد آزمونها، تعیینتکلیف و اطلاعرسانی خواهد شد.
ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این اطلاعیه بر ضرورت پیگیری اخبار از طریق درگاههای این ادارهکل تأکید داشته و تصریح کرده است: از دانشآموزان و اولیاء تقاضا میشود، اخبار و اطلاعات تکمیلی را تنها از طریق درگاههای رسمی این ادارهکل پیگیری کنند.