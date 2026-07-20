معاون مرکز اورژانس استان هرمزگان خبر داد:
غرق شدن مرد 38 ساله در سواحل روستای پیپشت جزیره قشم
معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به یک حادثه غرقشدگی اشاره کرده و گفت: یک مرد 38 ساله در سواحل روستای پیپشت جزیره قشم غرق شد.
به گزارش ایلنا، سامان صادقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر غرقشدگی یک مرد 38 ساله، در سواحل روستای پیپشت جزیره قشم، به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اعلام شد.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس لافت به محل حادثه اعزام شد. با وجود حضور سریع نیروهای اورژانس فرد حادثهدیده جان خود را از دست داده بود.