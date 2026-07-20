به گزارش ایلنا، سامان صادقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی یک مرد 38 ساله، در سواحل روستای پی‌پشت جزیره قشم، به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اعلام شد.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس لافت به محل حادثه اعزام شد. با وجود حضور سریع نیروهای اورژانس فرد حادثه‌دیده جان خود را از دست داده بود.

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