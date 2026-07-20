ادارات منطقه سیستان سهشنبه تعطیل شد/ پایان ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان ساعت
روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که به دلیل تداوم گرمای شدید، مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف آب، فعالیت دستگاههای اجرایی استان در روز سهشنبه ۳۰ تیرماه با دو ساعت تعجیل و در ساعت ۱۱ به پایان میرسد. همچنین ادارات منطقه سیستان به علت شدت طوفان و گرد و غبار تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای اعلام کرد: بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، با توجه به شدت گرمای هوا و با هدف مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف آب، پایان ساعت کاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای استان در روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۱ تعیین شده است.
بر اساس این اطلاعیه، ادارات منطقه سیستان نیز به دلیل شدت طوفان و گرد و غبار در این روز تعطیل خواهند بود.
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاههای عملیاتی و خدماترسان از جمله مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای امدادی، آتشنشانی و واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
استانداری سیستان و بلوچستان همچنین از شهروندان خواسته است با صرفهجویی در مصرف برق و آب، به پایداری شبکههای خدماترسان و جلوگیری از قطعی احتمالی آب و برق کمک کنند.