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حریق گسترده در پی برخورد تانکر سوخت با اتوبوس در محور چابهار/ چند نفر از خدمه مجروح شدند

حریق گسترده در پی برخورد تانکر سوخت با اتوبوس در محور چابهار/ چند نفر از خدمه مجروح شدند
کد خبر : 1816177
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رئیس آتش‌نشانی چابهار از وقوع تصادف میان یک تانکر حامل بنزین و یک اتوبوس در محور چابهار خبر داد و گفت: این حادثه منجر به آتش‌سوزی گسترده شد که با حضور نیروهای آتش‌نشانی چابهار، منطقه آزاد و بنادر پس از حدود یک ساعت و نیم مهار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالحسن سراوان، رئیس آتش‌نشانی شهرستان چابهار، اظهار کرد: بر اثر برخورد یک تانکر حامل بنزین با یک دستگاه اتوبوس در یکی از سرازیری‌های محور چابهار، تانکر دچار حریق شد و آتش به سرعت گسترش یافت.

وی افزود: با اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی چابهار با همکاری تیم‌های امدادی منطقه آزاد چابهار و بنادر و دریانوردی به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

رئیس آتش‌نشانی چابهار با بیان اینکه اتوبوس در زمان وقوع حادثه فاقد مسافر بوده است، گفت: در این سانحه تعدادی از خدمه و شاگرد اتوبوس مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی تحت مداوا قرار گرفتند.

سراوان ادامه داد: عملیات اصلی مهار آتش حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید و در حال حاضر نیز نیروهای امدادی در حال پاک‌سازی، ایمن‌سازی و تخلیه نهایی محل حادثه هستند.

وی درباره علت وقوع این حادثه اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت دقیق تصادف در دست انجام است.

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