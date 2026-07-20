به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری با خبرنگاران در هرمزگان با تشریح اهداف سفر خود به این استان، اظهار کرد: طی این سفر از خانواده‌های شهدای حملات اخیر، ماهیگیران آسیب‌دیده و خانواده‌هایی که منازلشان تخریب شده بود، دیدار شد تا پیام همدلی و حمایت دولت به آنان منتقل شود.

وی با اشاره به حضور در بندرلنگه و بندرخمیر گفت: در دیدار با خانواده‌های شهدای غیرنظامی و همچنین خانواده‌های دارای افراد دارای معلولیت، برخی از وزرا و مسئولان از جمله وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی به صورت برخط در گفت‌وگوها حضور یافتند و مقرر شد بخشی از مشکلات از جمله تأمین مسکن این خانواده‌ها در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تیم‌های تخصصی دولت برای ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی بازسازی به هرمزگان اعزام شده‌اند، افزود: این گروه‌ها پس از پایان مأموریت در هرمزگان، بررسی وضعیت استان‌های بوشهر و خوزستان را نیز دنبال خواهند کرد تا روند بازسازی و حمایت از مناطق آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

مهاجرانی هدف اصلی سفر خود را رویکرد اجتماعی دولت عنوان کرد و گفت: حضور در کنار مردم، شنیدن دغدغه‌ها، همدردی با آسیب‌دیدگان و ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور از مهم‌ترین اهداف این سفر است. دولت معتقد است ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مطالبات آنان باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حمایت‌های دولت از آسیب‌دیدگان جنگ، تأکید کرد: حمایت‌های کوتاه‌مدت از جمله اسکان اضطراری، کاهش آلام آسیب‌دیدگان و رسیدگی به نیازهای فوری در حال انجام است و همزمان برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز در ستاد بازسازی کشور در حال بررسی و تدوین است.

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: دشمن تلاش می‌کند با وارد کردن فشار اقتصادی و اجتماعی، مقاومت مردم را تضعیف کند اما دولت با تمام ظرفیت در حال مدیریت شرایط است و اجازه نداده در تأمین خدمات اساسی و درمان مردم خللی ایجاد شود.

مهاجرانی درباره انتقادها نسبت به قطعی برق نیز اظهار کرد: کمبود برق واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. حمله به زیرساخت‌های انرژی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تأمین انرژی اثر گذاشته است، اما دولت برای افزایش تولید برق و مدیریت مصرف اقدامات متعددی انجام داده و از رسانه‌ها نیز انتظار می‌رود در مدیریت مصرف و مدیریت مطالبات اجتماعی همراهی کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت منکر مشکلات معیشتی مردم نیست، گفت: هرمزگان مانند بسیاری از استان‌های کشور مطالبات انباشته‌ای دارد و دولت این مشکلات را می‌پذیرد، اما این به معنای بی‌توجهی یا کم‌کاری نیست و تلاش برای رفع آنها ادامه دارد.

سخنگوی دولت همچنین درباره مشکلات مردم جزیره ابوموسی، لنجداران، صف‌های سوخت و افزایش قیمت کالاها گفت: این مطالبات به دولت منتقل شده و بخشی از آنها در جلسات تخصصی در حال بررسی است. درباره برخی مسائل از جمله وضعیت لنجداران نیز بررسی‌های کارشناسی انجام خواهد شد تا پاسخ دقیق ارائه شود.

مهاجرانی در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درباره سهمیه کنکور برای دانش‌آموزان مناطق درگیر جنگ نیز گفت: این موضوع از آغاز جنگ در دولت مطرح بوده و در حال بررسی است. با توجه به اینکه هرگونه تغییر نیازمند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، موضوع از طریق وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

وی درباره افزایش قیمت بنزین نیز تصریح کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و هر زمان تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، دولت همانند گذشته با شفافیت و صداقت آن را با مردم در میان خواهد گذاشت.

سخنگوی دولت در پایان با تأکید بر اینکه مردم ایران شایسته بهترین شرایط زندگی هستند، خاطرنشان کرد: دولت با وجود فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت منابع، با اتکا به عقلانیت و مقاومت، همه توان خود را برای حل مشکلات مردم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده به کار گرفته است.

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