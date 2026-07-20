مدیرعامل هلالاحمر استان سمنان خبر داد:
7 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی شاهرود به میامی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه تریلی با یک دستگاه خودروی سواری ساینا در کیلومتر 33 محور مواصلاتی شاهرود به میامی، 7 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسین درخشان به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه تریلی با یک دستگاه خودروی سواری ساینا در کیلومتر 33 جاده شاهرود به میامی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اعلام شد.
وی به فرایند رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای میامی در کوتاهترین زمان به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. از رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه و ارزیابیهای اولیه مشخص شد این سانحه 7 مصدوم برجای گذاشته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان اظهار داشت: 4 مصدوم این حادثه رانندگی از سوی تکنسینهای اورژانس خدمات سرپایی در صحنه حادثه دریافت کردند. 3 مصدوم دیگر سانحه نیز با کمک نجاتگران هلالاحمر و همچنین نیروهای عملیاتی اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.