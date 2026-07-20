مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه:
زلزلههای کوزران خسارت جانی نداشت/۱۰ مصدوم ناشی از استرس بهصورت سرپایی درمان شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به وقوع دو زمینلرزه به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر در صبح امروز در حوالی کوزران، گفت: این زمینلرزهها هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و تنها ۱۰ نفر به دلیل استرس و اضطراب ناشی از وقوع زلزله دچار آسیبهای جزئی شدند که پس از دریافت خدمات درمانی بهصورت سرپایی ترخیص شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت مناطق زلزلهزده اظهار کرد: نخستین زمینلرزه ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه با بزرگی ۵.۲ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین و دومین زمینلرزه نیز ساعت ۷ و ۱۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه با بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین در حوالی شهر کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه به وقوع پیوست.
وی افزود: بلافاصله پس از ثبت این دو زمینلرزه، تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران استان به حالت آمادهباش درآمدند و تیمهای ارزیاب، امدادی، عملیاتی و دستگاههای خدماترسان به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند تا وضعیت روستاها، شهرها و زیرساختهای حیاتی را بهصورت میدانی بررسی کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه از نخستین دقایق پس از وقوع زلزله، عملیات ارزیابی خسارات آغاز شد، گفت: به دستور استاندار کرمانشاه، مسئولان دستگاههای اجرایی، فرمانداران، بخشداران و نیروهای امدادی با حضور در کانون زلزله، روند بررسی وضعیت مناطق آسیبدیده، رسیدگی به نیازهای احتمالی مردم و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را بهصورت میدانی دنبال کردند.
حیدری با اشاره به گستره احساس این زمینلرزهها در استان اظهار داشت: لرزش ناشی از این دو زلزله علاوه بر کوزران، در شهرستانهای روانسر، اسلامآباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، دالاهو، بخش گهواره، شهر کرمانشاه و برخی مناطق همجوار نیز احساس شد که این موضوع موجب نگرانی و خروج تعدادی از شهروندان از منازل شد.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده توسط تیمهای ارزیاب نشان میدهد این زمینلرزهها خسارت جانی در پی نداشته و خسارتهای مالی نیز محدود و عمدتاً شامل ترکخوردگی دیوار برخی واحدهای مسکونی، شکستگی شیشهها و آسیبهای سطحی به تعدادی از ساختمانها بوده است که میزان دقیق آن پس از تکمیل ارزیابیها اعلام خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه ۱۰ نفر بر اثر استرس و اضطراب ناشی از وقوع زمینلرزه دچار آسیبهای جزئی شدند، افزود: این افراد پس از انتقال به مراکز درمانی، خدمات پزشکی لازم را دریافت کرده و به دلیل سطحی بودن مصدومیت، بهصورت سرپایی ترخیص شدند و خوشبختانه هیچ موردی از مصدومیت ناشی از تخریب ساختمانها گزارش نشده است.
حیدری همچنین از پایداری کامل زیرساختهای حیاتی استان خبر داد و گفت: بر اساس گزارش دستگاههای خدماترسان، شبکههای آب، برق، گاز و مخابرات در تمامی مناطق تحت تأثیر زلزله پایدار بوده و هیچگونه اختلالی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: نیروهای امدادی، هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی، شرکتهای خدماترسان و سایر دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و پایش میدانی مناطق تا اطمینان کامل از وضعیت روستاها و شهرهای تحت تأثیر ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی از شهروندان خواست اخبار مربوط به زمینلرزه را تنها از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از انتشار شایعات، اخبار تأییدنشده و اطلاعات نادرست در فضای مجازی که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، خودداری کنند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری نیروهای امدادی، خدماتی، فرمانداریها، دهیاریها و مشارکت مردم در مدیریت شرایط پس از زلزله، تصریح کرد: با وجود قدرت قابل توجه این دو زمینلرزه، آمادگی دستگاههای اجرایی، سرعت عمل نیروهای امدادی و هماهنگی میان بخشهای مختلف سبب شد روند ارزیابی و خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی سپری شد.