رفع موانع صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی شهر صدرا در دستور کار است

به گزارش ایلنا، جلسه بررسی موانع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون قضایی دادگستری کل استان فارس، مدیران ثبت اسناد و املاک و نمایندگان شرکت عمران شهر جدید صدرا در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس برگزار شد.

این نشست به دعوت معاونت قضایی در امور پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس و با هدف بررسی اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی ملی و دولتی و تسریع در مستندسازی املاک برگزار شد.

قاضی اسماعیل اکبری، معاون قضایی دادگستری کل استان فارس، با تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تأکید کرد.

در ادامه عضو هیئت‌مدیره و راهبر املاک و حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در زمینه مستندسازی اراضی دولتی ارائه کرد.

حسین ذوالقدر با اشاره به مکاتبات وزارت راه و شهرسازی، مهم‌ترین چالش‌های موجود را کمبود نیروی متخصص به‌ویژه نقشه‌بردار ثبتی در اداره ثبت ناحیه ۳ شیراز، الزام به انجام پی‌کنی در اراضی دولتی که موجب کندی روند صدور اسناد می‌شود و همچنین ضرورت همکاری بیشتر ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در ارسال به‌موقع نقشه‌های اراضی ملی و پرونده‌های واگذاری سنوات گذشته عنوان کرد.

ذوالقدر همچنین رفع تداخل پلاک‌های ثبتی در حریم شهر جدید صدرا را از مهم‌ترین راهکارهای تسریع در صدور اسناد تک‌برگ اراضی دولتی دانست.

در پایان این نشست، پس از ارائه گزارش معاونان و رؤسای نواحی ثبت اسناد شیراز، معاون قضایی دادگستری کل استان فارس با صدور دستوراتی بر تسریع در اجرای قانون توسط دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و مقرر شد جلسات هماهنگی برای پیگیری روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر برگزار شود.

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