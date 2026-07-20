معاون استاندار فارس خبرداد؛
فارس در صدر پروژههای عمرانی روستایی کشور
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، با تأکید بر جایگاه مهم دهیاریها در پیشبرد توسعه روستاها گفت: دهیاریها امروز صرفاً یک نهاد خدماتی نیستند، بلکه در ارتقای شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی روستاها نقشی مؤثر و تعیینکننده دارند و باید با نگاهی منسجم، شفاف و استاندارد بیش از گذشته تقویت شوند.
به گزارش ایلنا، محمود رضایی کوچی با بیان اینکه طی سالهای اخیر حمایتهای مالی، سختافزاری و نرمافزاری قابل توجهی از دهیاریها انجام شده است، اظهار داشت: نهادینهسازی، شفافیت و استانداردسازی شیوه مدیریت دهیاریها از ضرورتهای جدی است و باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت روستایی از پایداری، کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردار شود.
وی ادامه داد: استان فارس در سال گذشته از نظر تعداد و حجم پروژههای عمرانی در رتبه نخست کشور قرار گرفت و بخش قابل توجهی از این طرحها در مناطق روستایی اجرا شد. این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای استان در پیشبرد برنامههای توسعهای و تحقق عدالت در توزیع خدمات است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به نیاز دهیاریها به نیروی انسانی و تجهیزات مناسب تصریح کرد: با توجه به گستردگی روستاها و حجم خدمات مورد انتظار، باید تعداد نیروهای اجرایی، فنی و خدماتی متناسب با نیازها افزایش یابد تا دهیاریها بتوانند مأموریتهای خود را با کیفیت بهتر انجام دهند.
رضایی کوچی همچنین با اشاره به وضعیت ماشینآلات روستایی گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ دستگاه ماشینآلات روستایی و خدماتی در اختیار دهیاریها قرار دارد و در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ دستگاه تأمین و ۳۵ دستگاه نیسان بهصورت رایگان واگذار شد. ارزش هر دستگاه نیز حدود ۲ میلیارد تومان برآورد میشود. در کنار تأمین تجهیزات، نگهداری و تعمیرات مستمر این ماشینآلات نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع برق و انرژی اظهار داشت: محدودیتهای شبکه انتقال، کاهش تولید در برخی بخشها و افزایش مصرف، مدیریت جدی مصرف برق و گاز را ضروری کرده است؛ بهویژه در مناطق گرم جنوبی که مصرف انرژی بالاتر است و باید با برنامهریزی دقیق، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
رضایی کوچی درباره وضعیت منابع آبی استان نیز گفت: وضعیت فارس در مقایسه با برخی مناطق کشور بهتر است و هنوز به مرحله بحران نرسیدهایم، اما این به معنای بینیازی از صرفهجویی نیست و باید مدیریت مصرف بهصورت جدی و مستمر ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی افزود: سال گذشته بیش از ۱.۲ میلیون تن گندم در استان تولید شد و دولت نیز حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن از این محصول را خریداری کرد که این امر نشان میدهد فارس از استانهای دارای مازاد تولید گندم و برخوردار از ظرفیتهای مهم کشاورزی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط مالی کشور، حمایتهای اعتباری، معافیتهای مالیاتی و کمکهای یارانهای ادامه یابد تا روند تقویت دهیاریها، توسعه روستاها و تکمیل پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری دنبال شود.