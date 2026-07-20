تحویل ۳۲ خودروی حمل پسماند به دهیاریهای فارس
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس از تحویل ۳۲ دستگاه خودروی مکانیزه حمل پسماند به دهیاریهای استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای خدمات شهری در روستاها، بهبود شاخصهای زیستمحیطی و توسعه متوازن مناطق روستایی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، حسین آرگیو با اشاره به تحویل ۳۲ دستگاه خودروی مکانیزه حمل پسماند به دهیاریهای استان فارس اظهار کرد: این اقدام در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم برای ارتقای کیفیت زندگی در روستاها، بهبود شاخصهای زیستمحیطی و نوسازی خدماترسانی به روستاییان انجام شده است.
وی توسعه متوازن و پایدار را از روستاها آغازشده دانست و افزود: ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش استانداردهای رفاهی در مناطق روستایی، دو راهبرد اصلی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس با تأکید بر تغییر رویکرد نسبت به دهیاریها گفت: امروز دهیاریها دیگر مجموعههایی سنتی نیستند، بلکه به نهادهایی پویا، کارآمد و اثرگذار در توسعه روستاها تبدیل شدهاند و تحویل این خودروها نیز در راستای ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از محیطزیست روستاها صورت گرفته است.
آرگیو با اشاره به تشکیل پنج کارگروه تخصصی در حوزههای فنی، مالی، آموزشی، اقتصادی و گردشگری افزود: مدیریت بخشی از امور به دهیاران و کارکنان دهیاریها واگذار شده تا با استفاده از ظرفیتهای محلی، روند توسعه در شهرستانها و بخشهای مختلف استان شتاب بیشتری بگیرد.
وی از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه به انتصاب ۶۵ دهیار جدید، تأسیس ۱۳۴ دهیاری جدید و استقرار نظام حکمرانی دیجیتال اشاره کرد و گفت: با راهاندازی نرمافزارهای مالی یکپارچه و اتوماسیون اداری، شفافیت و انضباط مالی در دهیاریهای استان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تمامی فرآیندهای اداری بهصورت هوشمند و قابل رصد انجام میشود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس همچنین از ایجاد بیش از ۷۰۰ فرصت شغلی در روستاهای استان خبر داد و اظهار کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری، توسعه اشتغال روستایی با جدیت دنبال شده و آموزشهای کاربردی و تخصصی دهیاران نیز برای ارتقای سطح مدیریت روستاها ادامه دارد.
آرگیو در پایان با قدردانی از حمایتهای معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و تلاش کارکنان دفتر امور روستایی تأکید کرد: توسعه خدمات، تحقق عدالت در توزیع امکانات و افزایش کیفیت زندگی در دورترین روستاهای استان با جدیت دنبال خواهد شد.