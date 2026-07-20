آتشسوزی در بازار قدیمی تنکابن؛ ۱۵ مغازه و بخشی از ساختمان شهرداری خسارت دید
مدیر روابط عمومی شهرداری تنکابن از وقوع آتشسوزی گسترده در یکی از دالانهای بازار پشت شهرداری این شهر خبر داد و گفت: این حادثه که امروز حوالی ساعت ۱۳:۳۰ رخ داد، ضمن سرایت به ۱۵ باب مغازه، بخشی از واحد کارگزینی شهرداری را نیز در بر گرفت و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا، سلمان عسگری مقدم، در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: آتشسوزی حدود ساعت ۱۳:۳۰ امروز در یکی از دهنههای مغازههای واقع در دالان بین شهرداری و بانک (واقع در پشت شهرداری) رخ داد. با توجه به کوچک بودن و تو در تو بودن مغازهها و همچنین وجود بافت فرسوده و چوبی در هسته مرکزی شهر، ترس از گسترش هرچه بیشتر حریق وجود داشت که بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی با قدردانی از همکاری شهرداریهای شهرهای همجوار، افزود: در این عملیات، ۸ دستگاه خودروی اطفای حریق از دو ایستگاه آتشنشانی شهرداری تنکابن به همراه نیروهایی از شهرداریهای خرمآباد، نوشهر، کتالم و شیرود برای کمک به مهار آتش پای کار آمدند. خوشبختانه با مدیریت میدانی و تلاش بیوقفه نیروهای امدادی، عملیات اطفای حریق پس از حدود یک ساعت و نیم به پایان رسید.
عسگری مقدم با بیان اینکه این حادثه به ۱۵ باب مغازه خسارت وارد کرده است، تصریح کرد: متأسفانه بخشی از ساختمان واحد کارگزینی شهرداری که در مجاورت این مغازهها قرار داشت نیز دچار آتشسوزی شد.
وی یادآور شد: بر اساس بررسیهای اولیه کارشناسان، علت اولیه این حادثه، مشکل در تأسیسات برقی یکی از مغازهها اعلام شده است، هرچند اعلام نظر نهایی منوط به پایان عملیات کامل کارشناسی خواهد بود.
مدیر روابط عمومی شهرداری تنکابن خاطرنشان کرد: با توجه به بافت فرسوده و متراکم این منطقه، حضور به موقع نیروهای امدادی از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد و جای هیچ گونه تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است.