به گزارش ایلنا، در پی اعلام سقوط یک نوجوان به درون چاه از طریق سامانه ۱۲۵، تیم تخصصی امداد و نجات (چاه‌نورد) ایستگاه ۱۲ ساحلی بلافاصله به محل حادثه در خیابان مولوی اعزام شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد نوجوان ۱۶ ساله به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی، به‌طور ناگهانی به داخل یک چاه خشک به عمق حدود ۱۰ متر در یک ساختمان نیمه‌کاره سقوط کرده است.

آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه و برپایی کارگاه تخصصی نجات در دهانه چاه، عملیات فرود و دسترسی به مصدوم را آغاز کردند.

با اجرای دقیق عملیات امداد و سرعت عمل نیروهای آتش‌نشانی، این نوجوان به‌صورت ایمن مهار و از داخل چاه خارج شد و پس از نجات، برای انجام اقدامات درمانی و مراقبتی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

این عملیات بدون بروز حادثه برای نیروهای امدادی و با نجات موفق فرد گرفتار به پایان رسید.

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