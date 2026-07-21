در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
قطعی روزانه برق در اوج گرما زندگی مردم هرمزگان را مختل کرده است
نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها با اشاره به تداوم قطعی روزانه برق در شهرهای جنوبی گفت: در شرایطی که دمای هوا و میزان شرجی در جنوب کشور بسیار بالاست، قطعی برق بهویژه برای سالمندان، بیماران و خانوادهها مشکلات زیادی ایجاد کرده و مردم انتظار دارند مناطق گرمسیری از خاموشیها مستثنی شوند.
عبدالله پرواز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و آبوهوایی جنوب کشور و گرمای شدید و شرجی بالا، متأسفانه در بسیاری از شهرهای جنوبی قطعی روزانه برق ادامه دارد و برق در برخی مناطق حدود یک تا یکونیم ساعت قطع میشود.
وی افزود: گاهی به دلیل فعالیت ادارات و ضرورت انجام امور مردم، قطعی برق در ساعات صبح اعمال نمیشود و خاموشیها به ساعات ظهر و اوج گرما منتقل میشود،این موضوع فشار زیادی بر مردم وارد میکند.
نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها ادامه داد: این شرایط بهویژه برای سالمندان، افراد بیمار و کسانی که در خانه به برق و تجهیزات برقی نیاز دارند، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. مطالبه مردم جنوب این است که با توجه به شرایط خاص آبوهوایی مناطق گرمسیری، این مناطق از برنامه خاموشیها مستثنی شوند، این مطالبه بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است.
ساکنان جاسک با کمبود آب مواجه هستند
پرواز در ادامه با اشاره به وضعیت آب در مناطق آسیبدیده گفت: در پی آسیب واردشده به آبشیرینکن جاسک، بسیاری از روستاهای این شهرستان با مشکل جدی کمبود آب، بهویژه آب آشامیدنی، مواجه شدهاند.
وی افزود: جمعیت قابل توجهی از روستاهای جاسک به منابع آبشیرینکنها وابسته هستند و با آسیبدیدن این زیرساخت، تأمین آب برای مردم با چالش جدی مواجه شده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استانها گفت: در حال حاضر آبرسانی به مناطق آسیبدیده با استفاده از تانکر انجام میشود، اما پوشش کامل همه روستاها و تأمین نیاز تمام مردم کار آسانی نیست. با این حال، مجموعه آب و فاضلاب و سایر دستگاههای مسئول در حال ارائه خدمات هستند.
تخریب پل ها موجب اختلال در تردد و ایجاد ترافیک شده است
پرواز همچنین با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی استان هرمزگان اظهار کرد: در پی آسیبدیدن تعدادی از پلها، بسیاری از مسیرهای ارتباطی استان، بهویژه در محدوده بندرعباس، با اختلال جدی مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: تخریب پلها عبور و مرور را با مشکل مواجه کرده و در برخی مسیرها ترافیک سنگینی ایجاد شده است. با توجه به نقش حیاتی بندرعباس در زنجیره صادرات و واردات کشور، تداوم این وضعیت میتواند بر مناطق مختلف کشور نیز اثرگذار باشد.
نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها افزود: نیروهای راهداری در حال ایجاد مسیرهای موقت و تسهیل عبور و مرور در کنار پلهای آسیبدیده هستند، اما همچنان ترافیک سنگینی در برخی مسیرها وجود دارد. به همین دلیل از مردم درخواست میشود تا زمان بازگشت شرایط به وضعیت عادی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
پرواز درباره تمهیدات اندیشیدهشده برای مدیریت شرایط بحرانی نیز گفت: دستگاههای مسئول بدون برنامه نیستند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط در نظر گرفته شده است. استاندار و فرمانداران شهرستانها در میدان هستند و دستگاههای اجرایی و نظارتی نیز در حال انجام وظایف خود هستند.
وی تأکید کرد: عبور از این شرایط نیازمند همکاری و همراهی مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی است و امیدواریم با یک حرکت جمعی، کمترین آسیب به مردم وارد شود و شرایط هرچه سریعتر به وضعیت عادی بازگردد.