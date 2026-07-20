اجرای پویش «کلیک امن» برای ارتقای امنیت سایبری زائران اربعین در البرز

به گزارش ایلنا از کرج، سرهنگ رسول جلیلیان با اشاره به آغاز پویش ملی «کلیک امن» با شعار «اول فکر کن، بعد کلیک کن» از سوم تا هشتم مردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: این پویش با هدف آگاهی‌بخشی درباره تهدیدات مالی فضای مجازی در ایام اربعین، افزایش سواد سایبری زائران و آموزش راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری، برداشت‌های غیرمجاز، خریدهای مشکوک و نصب برنامه‌های ناامن برگزار می‌شود.

وی یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری در ایام منتهی به اربعین را کپی‌کردن کارت‌های بانکی با استفاده از دستگاه‌های اسکیمر عنوان کرد و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی کلاهبرداران با عرضه اجناس ارزان‌قیمت توسط فروشندگان دوره‌گرد در مسیرهای منتهی به اربعین، اقدام به کپی اطلاعات کارت بانکی شهروندان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان البرز از زائران خواست کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و رمز کارت را نیز در اختیار افراد ناشناس نگذارند و ادامه داد: شهروندان باید تراکنش‌های بانکی خود را از طریق پیامک کنترل کرده و رسید تراکنش‌ها را دریافت و بررسی کنند.

جلیلیان با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در ماه‌های منتهی به مراسم اربعین، گفت: ارسال پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با عناوینی همچون ثبت‌نام فوری، دریافت خدمات ویژه زائران یا پرداخت هزینه بیمه و خدمات، از دیگر شگردهای مجرمان سایبری است که کاربران را به صفحات جعلی فیشینگ هدایت کرده و اطلاعات بانکی آنان را سرقت می‌کند.

وی همچنین از شهروندان خواست پیش از پرداخت هرگونه بیعانه برای خدمات اربعین از جمله کرایه خودرو، محل اقامت یا خدمات زیارتی، از اصالت سایت و آگهی اطمینان حاصل کنند و هنگام پرداخت اینترنتی نیز از معتبر بودن درگاه و نشانی سایت اطمینان داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد دیجیتال کاربران، خاطرنشان کرد: بسیاری از قربانیان جرایم سایبری صرفاً به دلیل ناآگاهی و اعتماد به منابع نامعتبر در فضای مجازی متحمل خسارت می‌شوند، در حالی که با کمی دقت، استفاده از مرورگرهای امن و مراجعه به منابع رسمی می‌توان از بسیاری از این آسیب‌ها پیشگیری کرد.

جلیلیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شود.

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