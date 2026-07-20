به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان، بررسی میزان رطوبت نسبی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه انجام شد.