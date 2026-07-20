هندیجان مرطوبترین شهر خوزستان با ثبت ۷۴ درصد رطوبت
شهرستان هندیجان با ثبت ۷۴ درصد رطوبت، مرطوبترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس دادههای اداره کل هواشناسی استان، بررسی میزان رطوبت نسبی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه انجام شد.
بر اساس این گزارش، ایستگاه هندیجان با ثبت رطوبت ۷۴ درصدی، بالاترین میزان رطوبت را در میان ایستگاههای استان به خود اختصاص داد.
ایستگاه حسینیه نیز با ثبت رطوبت ۱۶ درصدی، کمترین میزان رطوبت را در بازه زمانی مذکور تجربه کرد.