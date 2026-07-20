به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی، امروز دوشنبه در تشریح جزئیات این تهاجم اعلام کرد: بامداد امروز در پی تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا، یک نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی (ره) هدف اصابت موشک قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این رخداد خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است، تاکید کرد: جزئیات و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

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