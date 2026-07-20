خرید ۳۸ هزار تن گندم و کلزا توسط شبکه تعاون روستایی قزوین
دیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین از ثبت عملکرد موفق شبکه تعاون روستایی این استان در فصل خرید محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و تامین امنیت غذایی، شبکه تعاون روستایی استان قزوین در فصل جاری موفق به خرید تضمینی ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم از گندمکاران استان شده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، کیوان حسنپور از ثبت عملکرد موفق شبکه تعاون روستایی این استان در فصل خرید محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و تامین امنیت غذایی، شبکه تعاون روستایی استان قزوین در فصل جاری موفق به خرید تضمینی ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم از گندمکاران استان شده است.
وی در ادامه افزود: در حوزه خرید توافقی محصولات دانهروغنی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته که بر این اساس، یک هزار و ۷۰۰ تن کلزا توسط مراکز خرید تحت پوشش شبکه تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده است.
مدیر تعاون روستایی استان با تاکید بر اینکه شبکه تعاون روستایی بهعنوان بازوی اجرایی دولت، تمام توان خود را برای تسهیل روند خرید و رفاه حال بهرهبرداران به کار گرفته است، تصریح کرد: تلاش شده است تا با آمادهسازی مراکز خرید و تجهیزات لازم، روند تحویل محصول از کشاورزان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا دغدغهای برای تحویل محصولات خود نداشته باشند.
حسنپور در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برنامهریزیهای صورتگرفته، شبکه تعاون روستایی استان قزوین همچنان نقشی مؤثر در ارتقای معیشت کشاورزان و پایداری تولیدات کشاورزی ایفا نماید.