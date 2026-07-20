معاون عمرانی استاندار:
۲۵ درصد آب زیرزمینی استان قزوین هدر میرود
معاون عمرانی استاندار قزوین با اشاره به ضرورت کاهش هدررفت منابع آبی، بر نظارت دقیق بر مصرف آب، مدیریت چاههای آب و اجرای الزامات مربوط به جلوگیری از اتلاف منابع تأکید کرد و گفت: هدررفت ۲۵ درصدی آب رقم قابل توجهی است و باید با برنامهریزی و اقدامات مؤثر کاهش یابد.
به گزارش ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی در جلسه کمیته انرژی استان، بر تعیین تکلیف وضعیت صنایع در روزهای آینده از طریق برگزاری جلسهای تخصصی و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تأکید کرد.
وی اضافه کرد: بازرسی و نظارت در حوزه آب و برق نباید تحت هیچ شرایطی تعطیل شود و لازم است تیمهای نظارتی به صورت برنامهریزیشده و سرزده از صنایع، بخش کشاورزی و سایر بخشهای مصرف کننده بازدیدهای مستمر انجام دهند.
معاون عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر لزوم نگاه یکسان به همه بخشهای مصرفکننده افزود: مدیریت مصرف باید به صورت همزمان در بخشهای صنعت، کشاورزی و خانگی دنبال شود و سیاستهای اجرایی در همه این بخشها با رعایت عدالت و هماهنگی اعمال شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش هدررفت منابع آبی، بر نظارت دقیق بر مصرف آب، مدیریت چاههای آب و اجرای الزامات مربوط به جلوگیری از اتلاف منابع تأکید کرد و گفت: هدررفت ۲۵ درصدی آب رقم قابل توجهی است و باید با برنامهریزی و اقدامات مؤثر کاهش یابد.
حقلطفی افزود: اطلاعرسانی برنامه خاموشیهای برق باید پیش از اجرا و از طریق سامانه برق من انجام شود تا شهروندان دچار سردرگمی نشوند و از مردم نیز دعوت میشود با رصد مستمر این سامانه، ضمن آگاهی از زمانبندی خاموشیها، در مدیریت مصرف برق همکاری لازم را داشته باشند.