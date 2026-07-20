۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره است

به گزارش ایلنا از رشت، حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان، با اشاره به پایان مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره، اظهار کرد: تمامی اشخاصی که در سال ۱۴۰۴ از محل اجاره املاک، درآمد مشمول مالیات داشته‌اند، موظف هستند حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه، اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره خود را به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال کنند.

وی افزود: مودیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با تأکید بر ضرورت انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر، تصریح کرد: ارائه اظهارنامه در موعد قانونی، علاوه بر جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و بهره‌مندی مودیان از خدمات الکترونیکی سازمان خواهد شد.

صیاد زمردی از مودیان مشمول خواست با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده، ثبت و ارسال اظهارنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت اطلاعات جلوگیری شود.

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