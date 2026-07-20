تصادف مرگبار موتورسیکلت با اتوبوس در لیسار؛ ۲ نفر جان باختند
سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از جان باختن ۲ راکب موتورسوار بر اثر تصادف با اتوبوس در منطقه لیسار تالش خبر داد و گفت: دو سرنشین موتورسیکلت که هر دو حدود ۲۰ سال سن داشتند، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان سخنگوی مرکز اورژانس گیلان اظهار کرد: برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با اتوبوس در منطقه لیسار، روبهروی سردخانه نصرتی به وقوع پیوست که بر اثر آن، دو سرنشین موتورسیکلت هر دو در دم جان باختند.
سخنگوی مرکز اورژانس گیلان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۱۵، نزدیکترین تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند، اما بررسی کارشناسان اورژانس در صحنه نشان داد که دو سرنشین موتورسیکلت که هر دو حدود ۲۰ سال سن داشتند، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادهاند.
وی ادامه داد: متأسفانه اقدامات احیای قلبیریوی برای مصدومان بینتیجه ماند و مرگ هر دو نفر در محل تأیید شد. صحنه حادثه نیز برای بررسی دقیق علت تصادف و تکمیل پرونده، تحویل عوامل انتظامی شد.
سخنگوی اورژانس گیلان، در پایان با ابراز تأسف از این رویداد تلخ، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه در ساعات شب تأکید کرد و گفت: علت اصلی این حادثه همچنان در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است.