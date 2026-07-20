به گزارش ایلنا از گلستان، ایرج حیدریان اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای رهاسازی آب از سدهای استان هرساله پس از بررسی دقیق وضعیت منابع و مصارف آب، حجم ذخایر سدها و اطلاعات پیش‌بینی هواشناسی انجام می‌شود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای آبی استان، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: در فصل بهار و تابستان به دلیل وقوع بارش‌های همرفتی، بارندگی‌ها معمولاً با شدت زیاد و در مدت زمان کوتاه رخ می‌دهد و همین موضوع احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین لازم است پیش از آغاز این بارش‌ها، ظرفیت مناسبی در مخازن سدها ایجاد شود تا بتوان روان‌آب‌های ناشی از سیلاب را کنترل و ذخیره کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: اگر ظرفیت لازم در مخازن سدها ایجاد نشود، احتمال سرریز شدن آب در رودخانه‌ها، طغیان، خروج آب از بستر و وارد شدن خسارت به شهرها، روستاها و تأسیسات مسیر وجود خواهد داشت.

حیدریان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد فضای خالی در مخزن برای مدیریت سیلاب، موجب اجرای عملیات فلاشینگ یا شست‌وشوی رسوبات مخزن سد نیز شد که در افزایش عمر مفید سد و بهبود عملکرد آن نقش مؤثری دارد.

وی با بیان اینکه جریان آب اکنون به پایین‌دست رسیده است، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان هفته آب مورد نیاز اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه‌های آبیاری تأمین خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان افزود: در کنار تأمین آب بخش کشاورزی، حقابه زیست‌محیطی رودخانه نیز لحاظ شده تا جریان طبیعی آب در مسیر پایین‌دست حفظ شود.

حیدریان با اشاره به وضعیت سایر سدهای استان گفت: رهاسازی آب از سد کبودوال از ابتدای تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، زیرا اراضی تحت پوشش این شبکه به صورت مستمر در حال استفاده از آب هستند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به تجربه وقوع سیلاب‌های گذشته در استان گفت: مردادماه همواره یکی از دوره‌های حساس از نظر وقوع سیلاب در گلستان محسوب می‌شود و به همین دلیل ایجاد ظرفیت در مخازن سدها از هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت وقوع بارش‌های شدید، امکان مدیریت مناسب روان‌آب‌ها فراهم باشد.

انتهای پیام/