استاندار لرستان تاکید کرد؛
ضرورت توجه بیشتر دولت به ظرفیتهای استان/اجرای پروژههای معدنی و صنعتی در کوتاهترین زمان
استاندار لرستان بر ضرورت توجه بیشتر دولت به ظرفیتهای استان تاکید کرد و گفت: همکاری بین دستگاههای اجرایی باید به گونهای باشد که روند اجرای پروژههای معدنی و صنعتی با کمترین مانع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز دوشنبه بیست و نهم تیر ماه در دیدار مسعود سمیعینژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه توسعه استان بر پایه ۱۰۷ پروژه پیشران برنامهریزی شده است اظهار داشت: پروژهها در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، زیرساخت و عمران، نقشه راه پیشرفت لرستان را تشکیل میدهند و تمامی ظرفیت و منابع بر اجرای آنها متمرکز شده است.
وی افزود: فولاد ازنا یکی از مهمترین پروژههای پیشران استان است و تکمیل آن میتواند نقش موثری در رونق تولید، اشتغال و توسعه صنعتی لرستان داشته باشد.
استاندار لرستان به ظرفیت سه منطقه ویژه اقتصادی ازنا، بروجرد و خرمآباد اشاره کرد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای فعالسازی این مناطق و جذب سرمایهگذاری در آنها انجام شده است و انتظار میرود روند توسعه این مناطق با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شتاب بگیرد.
شاهرخی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر دولت به ظرفیتهای لرستان گفت: انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاهی ویژه، از اجرای طرحهای توسعهای استان حمایت کند تا بخشی از عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
وی افزود: تغییر نگاه به ظرفیتهای لرستان و مطالبهگری برای تامین نیازهای استان، از مهمترین رویکردهای مدیریت استان است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای ملی، پروژههای اولویتدار را به نتیجه برسانیم.
استاندار لرستان ادامه داد: لرستان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در حوزههای آب، معادن، کشاورزی، گردشگری و نیروی انسانی، یک گنج واقعی است که برای بهرهبرداری از این ظرفیتها، برنامهای راهبردی و عملیاتی تدوین شده است.
وی بیان کرد: لرستان از نظر منابع طبیعی و اقتصادی جزو استانهای ممتاز کشور است و با برخورداری از منابع آبی فراوان، اراضی حاصلخیز، معادن غنی، آثار تاریخی و ظرفیتهای گردشگری، زمینه مناسبی برای توسعه و سرمایهگذاری دارد.
شاهرخی افزود: این استان با حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کشاورزی و صنعت برخوردار است اما به دلیل ضعف زیرساختها، تاکنون بهرهبرداری مطلوبی از این منابع صورت نگرفته است.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد، گفت: وجود بیش از پنج هزار اثر واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی که ۲ هزار و ۸۰۰ مورد آن ثبت ملی شده، ظرفیت بزرگی برای توسعه صنعت گردشگری استان فراهم کرده است.