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شهادت امام جمعه مسجد علی بن ابی‌طالب(ع) میرجاوه در حمله تروریستی افراد مسلح ناشناس

شهادت امام جمعه مسجد علی بن ابی‌طالب(ع) میرجاوه در حمله تروریستی افراد مسلح ناشناس
کد خبر : 1815828
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فرماندار میرجاوه از شهادت مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب(ع) این شهرستان، در پی حمله تروریستی افراد مسلح ناشناس خبر داد و با محکوم کردن این اقدام، بر شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این حادثه کور تروریستی و نیز حفظ وحدت، همدلی و هوشیاری مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مختار محسن مبارکی روز دوشنبه اظهار کرد: مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب(ع) شهر میرجاوه، بامداد امروز در حمله افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

وی با محکوم کردن این اقدام تروریستی، آن را تلاشی نافرجام برای خدشه‌دار کردن امنیت، آرامش و وحدت مردم سیستان و بلوچستان دانست و افزود: دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این جنایت کور تروریستی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.

فرماندار میرجاوه از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و اجازه ندهند دشمنان از چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم سوءاستفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی مردم شیعه و سنی سرمایه ارزشمند است، گفت: مردم آگاه و مرزدار سیستان و بلوچستان همواره با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند و این اقدامات تروریستی خللی در همبستگی و امنیت منطقه ایجاد نخواهد کرد.

در پی این حادثه، علی کرد، نماینده مردم حوزه انتخابیه خاش در مجلس شورای اسلامی نیز با صدور پیامی، ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت مولوی محمد انور ریگی را به خانواده آن مرحوم، علما، امامان جمعه و جماعات، طلاب حوزه‌های علمیه و مردم استان سیستان و بلوچستان تسلیت گفت.

وی در بخشی از پیام خود، این اقدام را «حمله تروریستی و بزدلانه مزدوران جنایتکار» توصیف کرد و افزود: چنین اقدامات کور و ناجوانمردانه‌ای نه تنها خللی در اراده مردم مرزدار و انقلابی استان ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب تقویت وحدت، همبستگی و انسجام مردم خواهد شد.

نماینده مردم خاش همچنین از مردم خواست با حفظ هوشیاری، بیش از گذشته در مسیر تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب گام بردارند و از شورای تأمین استان، نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی، سیاسی، علما، معتمدان و سران طوایف نیز خواست تا با شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این حادثه، پاسخ قاطعی به عاملان و حامیان تروریسم بدهند.

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