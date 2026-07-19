اقدامات آفندی در مرکز کشور علت صدای انفجار در شهرستان اراک / شهروندان به هیچ عنوان نگران نباشند

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: هیچگونه تهدیدی متوجه شهروندان نیست. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار را فقط از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

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