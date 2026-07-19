معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
اقدامات آفندی در مرکز کشور علت صدای انفجار در شهرستان اراک / شهروندان به هیچ عنوان نگران نباشند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش صدای انفجار شدیدی در شهرستان اراک شنیده شد که علت آن مربوط به اقدامات آفندی در مرکز کشور است. بر این اساس شهروندان به هیچ عنوان نگران نباشند.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: هیچگونه تهدیدی متوجه شهروندان نیست. در این راستا از شهروندان تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار را فقط از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.