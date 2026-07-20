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در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

حوادث رانندگی بیشترین پرونده‌های پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی /۱۹۴نفر طی سه ماهه گذشته بر اثر تصادف جان باختند

حوادث رانندگی بیشترین پرونده‌های پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی /۱۹۴نفر طی سه ماهه گذشته بر اثر تصادف جان باختند
کد خبر : 1815698
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مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از انجام بیش از ۱۵ هزار معاینه بالینی در این استان خبر داد و گفت: حوادث رانندگی بیشترین موارد مراجعه به پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده‌اند و در مجموع ۱۹۴ نفر طی یه ماهه گذشته بر اثر تصادف در استان فوت شده است.

موسی ادیب‌فر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح آمار معاینات بالینی پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در این مدت، هفت هزار و ۴۹۶ مورد معاینه مربوط به نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده است که از این تعداد، پنج هزار و ۳۸۸ نفر مرد و دو هزار و ۱۰۸ نفر زن بودند.

وی افزود: همچنین سه هزار و ۹۹۸ مصدوم ناشی از حوادث رانندگی برای انجام معاینات پزشکی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که دو هزار و ۷۸۸ نفر از آنان مرد و یک هزار و ۲۱۰ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حوزه حوادث ناشی از کار نیز ۲۹۹ مورد معاینه ثبت شده که ۲۹۳ نفر از مراجعه‌کنندگان مرد و ۶ نفر زن بودند. همچنین سه هزار و ۳۱۳ مورد معاینه مجدد انجام شده که شامل دو هزار و ۴۹۶ مرد و ۸۱۷ زن بوده است.

ادیب‌فر با اشاره به آمار متوفیات معاینه‌شده در پزشکی قانونی استان گفت: در مجموع ۵۹۵ مورد فوت ثبت شده است که ۴۶۵ نفر از جان‌باختگان مرد و ۱۳۰ نفر زن بودند.

وی تصریح کرد: از مجموع فوتی‌های ثبت‌شده، ۱۹۴ مورد مربوط به حوادث رانندگی بوده است که ۱۵۲ نفر مرد و ۴۲ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی با اشاره به سایر علل فوت افزود: ۱۹ مورد فوت ناشی از سقوط از بلندی، چهار مورد فوت بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، ۱۶ مورد ناشی از سوختگی، ۱۳ مورد غرق‌شدگی، چهار مورد برق‌گرفتگی و ۴۶ مورد فوت ناشی از بیماری‌های قلبی در پزشکی قانونی استان ثبت شده است.

به گفته ادیب‌فر، در موارد فوت ناشی از سقوط از بلندی، ۱۴ نفر مرد و پنج نفر زن، در فوت‌های ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن سه نفر مرد و یک نفر زن و در موارد فوت ناشی از سوختگی نیز ۱۰ نفر مرد و ۶ نفر زن بودند.

وی ادامه داد: همچنین در حوادث غرق‌شدگی ۱۱ مرد و دو زن جان خود را از دست دادند و هر چهار مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی مربوط به مردان بوده است. در میان فوتی‌های ناشی از بیماری‌های قلبی نیز ۳۵ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بودند.

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