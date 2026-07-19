نشست ویژه ستاد مدیریت بحران هرمزگان با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، وزرای راه و نیرو و استاندار
نشست ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، عباس علیآبادی وزیر نیرو، محمد آشوری استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد و آخرین وضعیت خدماترسانی، بازسازی زیرساختها و اقدامات انجامشده پس از حملات اخیر و مدیریت شرایط استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، نشست ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، عباس علیآبادی وزیر نیرو، محمد آشوری استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد و آخرین وضعیت خدماترسانی، بازسازی زیرساختها و اقدامات انجامشده پس از حملات اخیر و مدیریت شرایط استان مورد بررسی قرار گرفت.