در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
قطعی آب و برق، زندگی مردم دشتی را در گرمای بالای ۵۰ درجه مختل کرده است/آبرسانی در شهر کاکی جیره بندی شده است
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی شهرستان دشتی با اشاره به تداوم قطعیهای برق و کمبود آب در این منطقه گفت: در شرایطی که دمای هوا در استان بوشهر به بیش از ۵۰ درجه رسیده، مردم دشتی با قطعی روزانه برق و آب مواجه هستند و این وضعیت مشکلات زیادی برای خانوارها و کشاورزان ایجاد کرده است.
سیدعلیاکبر فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قطعی برق در بخش کشاورزی روزانه حدود چهار تا پنج ساعت ادامه دارد و برق بخش خانگی و تجاری نیز معمولاً حدود دو ساعت قطع میشود, با این حال، در برخی روزها از جمله شنبهها، قطعیهای اضافی نیز به این زمان افزوده شده و شهروندان با چهار ساعت قطعی برق در روز مواجه بودهاند.
وی افزود: این وضعیت حدود دو تا سه هفته است که ادامه دارد و همزمانی آن با گرمای شدید، شرجی و وزش بادهای گرم، شرایط زندگی مردم را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی حتی ضعف برق نیز به مشکلات مردم افزوده شده و بسیاری از شهروندان نسبت به این وضعیت گلایهمند هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی ادامه داد: موضوع قطعی برق را هم با مسئولان شهرستان و هم با مسئولان استان پیگیری کردهایم و پاسخ مسئولان این است که به دلیل شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم و کمبود تجهیزات و قطعات، شبکه برق با محدودیتهایی مواجه است و مردم باید این شرایط را تحمل کنند.
فاطمی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی گفت: فصل اصلی فعالیت کشاورزان حدود یک تا دو ماه دیگر آغاز میشود و نگرانی جدی وجود دارد که تداوم قطعی برق، مشکلات بیشتری برای کشاورزان ایجاد کند. به کشاورزان اعلام شده است که برای تأمین برق مورد نیاز خود از ژنراتور استفاده کنند, اما تأمین هزینههای این تجهیزات نیز برای بسیاری از کشاورزان دشوار است.
آبرسانی در شهر کاکی جیره بندی شده است
وی در ادامه با اشاره به وضعیت آب شرب شهر کاکی گفت: آب منطقه از سد کوثر تأمین میشود، اما به دلیل کاهش بارندگیها و پایین رفتن سطح آب چاهها، با کمبود منابع آبی مواجه هستیم و آبرسانی در شهر به صورت جیرهبندی انجام میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی افزود: در برخی مناطق، آب تنها سه تا چهار ساعت در شبانهروز وصل است و در باقی ساعات، مردم با قطعی آب مواجه هستند. مخازن آب در طول زمان وصل بودن آب، آبگیری میشوند تا برای ساعات بعد مورد استفاده قرار گیرند.
فرسودگی شبکه آبرسانی موجب هدر رفت ۴۰ درصدی آب می شود
فاطمی با انتقاد از فرسودگی شبکه آبرسانی اظهار کرد: فرسودگی شبکه و هدررفت قابل توجه آب نیز بر مشکلات افزوده است و میزان پرتی آب در برخی برآوردها به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی بیشتر میرسد،که این وضعیت فشار زیادی بر مجموعه آب و فاضلاب وارد کرده است.
وی ادامه داد: در شرایط گرمای شدید، حتی در ساعاتی که آب وصل میشود، به دلیل ماندگاری آب در شبکه و مخازن، آب با دمای بسیار بالا به دست مردم میرسد و این موضوع نیز مشکلات شهروندان را دوچندان کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر گفت: مردم جنوب کشور با وجود برخورداری از روحیه جهادی و تحمل سختیهای فراوان، امروز با مشکلاتی مانند قطعی آب و برق، اشتغال و مسائل معیشتی مواجه هستند. قابل قبول نیست استانی که از ظرفیتهای عظیم شیلات، گمرک و صنایع انرژی و پارس جنوبی برخوردار است، مردم آن با چنین مشکلاتی دستوپنجه نرم کنند.
وی با اشاره به شرایط دشوار مردم جنوب کشور گفت: شهروندان این مناطق در شرایطی با قطعی آب و برق و گرمای شدید مواجه هستند که همزمان سایه جنگ و تهدید حملات موشکی نیز بر زندگی آنها سنگینی میکند. این در حالی است که استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای عظیمی همچون عسلویه و پارس جنوبی، نباید شاهد چنین مشکلاتی در تأمین ابتداییترین نیازهای مردم باشد.
فاطمی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مشکلات مردم جنوب گفت: مردم این مناطق شایسته برخورداری از خدمات پایدار و زیرساختهای مناسب هستند و باید برای رفع مشکلات آب و برق و تأمین آسایش مردم، اقدامات جدیتری انجام شود.