ایلنا از آذربایجان غربی گزارش می دهد؛
انسولین گران، دارو کمیاب، بیماران دیابتی در محاصره بحران تأمین
در ماههای اخیر، افزایش چند برابری قیمت و کمبود برخی انواع انسولین، بسیاری از بیماران دیابتی را در تأمین این داروی حیاتی با مشکل روبهرو کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انسولین و داروهای دیابت برای بسیاری از بیماران، بهویژه مبتلایان به دیابت نوع یک، داروهایی حیاتی و روزمره هستند،اما افزایش قیمت این داروها و نایاب شدن برخی اقلام، تأمین دارو را برای بیماران به دغدغهای جدی تبدیل کرده است.
بیمارانی که پیشتر با هزینهای اندک داروی مورد نیاز خود را تهیه میکردند، اکنون با افزایش چندبرابری قیمتها مواجهاند و برخی نیز برای یافتن دارو باید به چندین داروخانه مراجعه کنند.
در این میان، بیماران دیابتی از کاهش توان خرید، ناکافی بودن پوشش بیمهای و نگرانی از تبعات قطع یا کاهش مصرف داروهای خود میگویند، شرایطی که ضرورت نظارت بر قیمت دارو و تأمین مستمر اقلام مورد نیاز بیماران دیابتی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
پرداخت هزینه های جدید از توان بیماران خارج است
یکی از بیماران دیابتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش قیمت داروهای مورد نیاز خود گفت:قیمت داروها بهقدری افزایش پیدا کرده که دیگر تهیه منظم آن برای بسیاری از بیماران دشوار شده است. ما نمیتوانیم مصرف دارو را متوقف کنیم، اما توان مالیمان هم برای پرداخت هزینههای جدید کافی نیست.
وی افزود:پیش از این با استفاده از بیمه میتوانستیم قلم انسولین را با هزینه بسیار کمتری تهیه کنیم، اما اکنون قیمت آن چندین برابر شده است. حتی با داشتن بیمه نیز پرداخت این هزینهها برای بسیاری از بیماران آسان نیست و بیماران فاقد بیمه شرایط سختتری دارند.
یکی دیگر از بیماران دیابتی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین دارو گفت:گاهی برای پیدا کردن داروی مورد نیازمان مجبوریم به چندین داروخانه مراجعه کنیم. وقتی دارو پیدا میشود، قیمت آن به حدی بالاست که باید بین هزینه دارو و سایر مخارج ضروری زندگی یکی را انتخاب کنیم.
این بیمار ادامه داد:برای یک فرد دیابتی، دارو یک هزینه مقطعی نیست, هر ماه و گاهی هر روز باید دارو مصرف کند. افزایش قیمت حتی یک قلم دارو، وقتی قرار است بهصورت مستمر تهیه شود، فشار زیادی به بیمار و خانواده او وارد میکند.
یکی دیگر از بیماران نیز گفت:نگرانی ما فقط گرانی دارو نیست، بلکه پیدا کردن آن هم به یک دغدغه تبدیل شده است. بیماری دیابتی نیازمند مصرف منظم داروست و اگر بیمار به دلیل گرانی یا نبود دارو نتواند درمان خود را ادامه دهد، سلامت او به خطر میافتد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از بیماران دیابتی افزود: انتظار داریم مسئولان نظارت بیشتری بر قیمت داروها داشته باشند و پوشش بیمهای بهگونهای باشد که بیماران بتوانند بدون نگرانی از هزینه، داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
افزایش قیمت انسولین، دسترسی بیماران دیابتی به دارو را دشوار کرده است
مدیرعامل انجمن دیابتی ایران شاخه آذربایجانغربی گفت: افزایش قیمت و کمبود انسولین، بهویژه برای بیماران دیابتی نوع یک که وابستگی حیاتی به این دارو دارند، مشکلات جدی ایجاد کرده و سلامت آنان را به خطر انداخته است.
معصوم اناری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: در ماههای اخیر تعدادی از شرکتهای پخش داروهای دیابتی اقدام به افزایش قیمت دارو کردهاند و این موضوع فشار مضاعفی بر بیماران دیابتی وارد کرده است.
وی افزود: بیماران دیابتی نوع یک وابسته به انسولین هستند و انسولین برای آنان یک داروی حیاتی محسوب میشود؛ بنابراین این بیماران نهتنها با افزایش قیمت، بلکه در مواردی با کمبود دارو نیز مواجه شدهاند و تداوم این وضعیت میتواند سلامت آنان را به خطر بیندازد.
قیمت انسولین از ۱۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان رسید
مدیرعامل انجمن دیابتی ایران شاخه آذربایجانغربی ادامه داد: قلم انسولینی که بیماران در چند ماه گذشته با استفاده از بیمه با حدود ۱۰ هزار تومان تهیه میکردند، اکنون به حدود ۵۵۰ هزار تومان رسیده است؛ بهگونهای که بسیاری از بیماران دارای بیمه نیز توان خرید این دارو با قیمت جدید را ندارند.
اناری گفت: بیمارانی که از پوشش بیمهای برخوردار نیستند، با مشکلات بهمراتب بیشتری برای تهیه انسولین مواجهاند و در برخی موارد مجبورند برای تهیه هر قلم انسولین حدود ۸۰۰ هزار تومان هزینه کنند.
وی با انتقاد از افزایش قیمت برخی داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی اظهار کرد: مشخص نیست برخی شرکتهای دارویی بر اساس چه اصولی اقدام به افزایش قیمت کردهاند و در مواردی داروها با قیمتهای متأثر از ارز آزاد عرضه میشوند.
سلامت بیماران در معرض خطر است
وی افزود: افزایش بیرویه و بدون نظارت قیمت داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی، بهویژه انسولین، سلامت این بیماران را تهدید میکند و لازم است دستگاههای مسئول نظارت جدیتری بر روند قیمتگذاری و توزیع این داروها داشته باشند.
مدیرعامل انجمن دیابتی ایران شاخه آذربایجانغربی ادامه داد: در همین راستا، از طریق انجمن دیابت کشور و مؤسسه گابریک، نامهنگاریهایی برای کنترل قیمت داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی و افزایش پوشش بیمهای این بیماران انجام شده است.
اناری با اشاره به تأثیر شرایط حاکم بر جامعه بر بازار دارو گفت: فضای اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه تأثیر مستقیمی بر قیمت برخی داروها گذاشته است.
وی درباره ترجیح برخی بیماران برای استفاده از داروهای وارداتی نیز اظهار کرد: از نظر اثربخشی، تفاوتی میان داروهای تولید داخل و نمونههای وارداتی وجود ندارد، اما متأسفانه برخی بیماران به دلیل نگرش و تصور نادرست درباره احتمال ناسازگاری داروهای تولید داخل، ترجیح میدهند از نمونههای وارداتی استفاده کنند.
وی تأکید کرد: آگاهیرسانی دقیق درباره کیفیت و اثربخشی داروهای تولید داخل، در کنار کنترل قیمت و تأمین مستمر انسولین، میتواند به کاهش مشکلات بیماران دیابتی کمک کند.