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معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:

3 شهید و 8 مصدوم دستاورد حملات دشمن آمریکایی به استان

3 شهید و 8 مصدوم دستاورد حملات دشمن آمریکایی به استان
کد خبر : 1814658
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان استان اشاره کرده و گفت: در پی حملات دشمن آمریکایی به برخی نقاط این استان در بامداد شنبه 27 تیر ماه و بر اساس گزارش‌های اولیه، تا این لحظه 3 نفر به شهادت رسیده و 8 نفر نیز مصدوم شده‌اند.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به تشریح آخرین وضعیت حملات دشمن به برخی نقاط استان هرمزگان پرداخته و افزود: دستگاه‌های امدادی، درمانی، خدماتی و امنیتی از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حضور یافته‌اند و روند امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و مدیریت شرایط با سرعت در حال انجام است.

وی به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی آسیب دیده در پی حملات دشمنان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: عوامل راهداری در تلاش هستند تا راه‌های مسدود شده را بازگشایی کنند. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود از ترددهای غیرضروری در محورهای آسیب دیده جداً پرهیز کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به نحوه اطلاع‌رسانی اخبار و اطلاعات حوادث اخیر اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: گزارش‌ها و آمار و اطلاعات تکمیلی پس از پایان ارزیابی‌های میدانی و جمع‌بندی‌های نهایی، از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نفیسی تصریح کرد: از شهروندان استان هرمزگان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش عمومی جامعه، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حوادث جنگی اخیر را صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند. همچنین از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده در فضای مجازی با جدیت خودداری کنند.

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