استانداری هرمزگان اعلام کرد:
اصابت پرتابههای دشمن به 2 پل و یک تونل در استان
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای به تداوم تهاجمات دشمن در استان اشاره داشته و اعلام کرد: در ادامه تجاوزات دشمن آمریکایی به این استان، بامداد شنبه 27 تیر ماه 2 پل و یک تونل دیگر نیز هدف تهاجم و اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پل رودخانۀ شور در مسیر بندرعباس به سیرجان هدف حمله هوایی دشمن آمریکا قرار گرفته است. همچنین پل محور رفت سهراه میناب به سمت رودان بعد از دوراهی سرزه نیز هدف حمله هوایی دشمن واقع شده است.
استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به اصابت پرتابههای دشمن به تونل یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و آورده است: تونل شهید میرزایی مسیر رفت و برگشت محور مواصلاتی بندرعباس به حاجیآباد نیز به دلیل تهاجم دشمن مسدود است.
در اطلاعیه صادر شده از سوی استانداری هرمزگان بر جلوگیری از ترددها در مسیرهای فوق تأکید شده و آمده است: از شهروندان تقاضا میشود از تردد در محورهای یاد شده خودداری کنند. تلاشها برای ایجاد محور کنارگذر و مسیرهای ارتباطی جایگزین ادامه دارد.